Una receta fácil para preparar ñoquis de papas caseros
Los ñoquis de papa caseros son un clásico argentino perfecto para cualquier día del mes además del 29. ¡Preparálos con esta receta fácil!
Los ñoquis ocupan un lugar especial dentro de la cocina casera por la tradición que los rodea. Aunque puede parecer una receta complicada, en realidad es bastante accesible si se siguen algunos pasos básicos. Además, tienen ese valor agregado de lo hecho a mano que te va a encantar. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para 4 porciones
- 1 kg de papas
- 250 g de harina (aproximadamente)
- 1 huevo
- Sal a gusto
- Pizca de ajo
- Perejil a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Queso rayado (opcional)
Paso a paso de la receta
- Lavar las papas y hervirlas con piel en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
- Pelar las papas aún calientes y pisarlas hasta obtener un puré suave, sin grumos. Dejar entibiar.
- Agregar el huevo, sal, ajo, perejil y queso rayado a gusto. Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa suave.
- Trabajar la masa lo justo para que se una, sin amasar en exceso.
- Dividir la masa y hacer cilindros largos sobre la mesada enharinada.
- Cortar en pequeños trozos y, si se desea, pasarlos por un tenedor para darles forma.
- Hervir abundante agua con sal y agregar los ñoquis. Cuando suban a la superficie, están listos.
- Sacarlos con espumadera y escurrir bien.
- Acompañar con la salsa elegida. ¡Y listo!