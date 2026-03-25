Cómo hacer buñuelos de manzana: receta fácil y deliciosa

Esta receta de buñuelos de manzana es perfecta para una merienda casera bien argentina. Son esponjosos, dorados y con ese toque dulce irresistible que combina perfecto con el mate . Con ingredientes simples y un paso a paso fácil, vas a lograr unos buñuelos deliciosos, ideales para compartir en familia cualquier día.

1- En un bowl, mezclá la harina , el azúcar y el polvo de hornear .

2- Sumá los huevos , la leche y la esencia de vainilla , integrando bien.

3- Incorporá la manzana y la canela , mezclando hasta lograr una masa homogénea.

4- Calentá el aceite en una sartén profunda.

5- Con una cuchara, colocá porciones de masa en el aceite caliente.

6- Freí los buñuelos hasta que estén dorados de ambos lados.

7- Retirá sobre papel absorbente y espolvoreá con azúcar extra.

Una receta que sorprenderá a todos La receta permite usar distintas frutas además de manzana. ABC

De la cocina a la mesa

Esta receta de buñuelos de manzana es un clásico que nunca falla para acompañar el mate. La combinación de la manzana con la masa esponjosa crea un contraste delicioso entre lo suave y lo crocante. El secreto está en mantener el aceite a la temperatura justa para que se cocinen parejo y no absorban de más. Además, podés sumarle un toque de azúcar y canela extra por encima para potenciar el sabor. Son económicos, fáciles y perfectos para una tarde en casa, ideales para compartir y disfrutar recién hechos, bien calentitos. ¡Cebate unos buenos mates!.