Receta de tostadas francesas saludables: un desayuno delicioso y fácil

Esta receta de tostadas francesas saludables es ideal para quienes buscan un desayuno nutritivo, fácil y delicioso. Con ingredientes simples y más livianos, logran una textura suave por dentro y dorada por fuera. Es una opción perfecta para comenzar el día con algo rico y equilibrado. ¡Manos a la obra!.

Disfrutá todo el sabor que te ofrece esta receta

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Ingredientes (rinde 2 porciones)

Pan integral — 4 rebanadas

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 100 mililitros

Miel — 20 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Canela — 2 gramos

Aceite o rocío vegetal — 10 mililitros

Frutas frescas — 150 gramos

Paso a paso para crear tostadas francesas saludables deliciosas

1- Batir los huevos con la leche, la miel, la esencia de vainilla y la canela.

2- Sumergir las rebanadas de pan integral en la mezcla.

3- Calentar una sartén con un poco de aceite o rocío vegetal.

4- Cocinar las tostadas hasta dorar de ambos lados.

5- Servir con las frutas frescas por encima.

Prepará esta receta y comenzá el día con alegría Prepará esta receta y comenzá el día con alegría Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las tostadas francesas saludables son una excelente opción para desayunos o meriendas nutritivas. Esta receta combina ingredientes simples para lograr una preparación equilibrada y llena de sabor. El pan integral aporta fibra y las frutas frescas suman frescura y dulzura natural. Además, se preparan rápidamente y se pueden personalizar con yogur, semillas o frutos secos. Su textura suave y dorada las convierte en una alternativa deliciosa para cualquier momento del día. Estas tostadas caseras son prácticas, saludables y perfectas para quienes buscan opciones más livianas. ¡A disfrutar!.