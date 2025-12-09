Bocados que vuelan: receta de tostadas con ajo y oliva para picadas perfectas
Con ajo fresco y buen aceite de oliva, esta receta de tostadas se preparan en minutos y levantan cualquier picada.
Si buscás una receta simple, rápida y bien aromática para sumar a tus picadas o acompañar tus platos, estas tostadas con ajo y aceite de oliva son un clásico que nunca falla. Se preparan en minutos, llevan ingredientes súper accesibles y quedan doraditas, fragantes y crocantes.
Rinde: 12 a 16 tostadas
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas tostadas perfectas
-
1 baguette o pan tipo francés.
2 dientes de ajo.
4 cucharadas de aceite de oliva.
Sal.
Pimienta.
Perejil picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Cortá la baguette en rodajas diagonales de 1 a 1,5 cm de espesor.
2. Acomodá las rodajas en una placa y tostalas 5 minutos a 180 °C para que se sequen ligeramente.
3. Pelá los dientes de ajo y frotalos directamente sobre cada tostada caliente para perfumarlas.
4. En un bowl, mezclá el aceite de oliva con una pizca de sal y pimienta.
5. Pincelá generosamente cada tostada con esta mezcla para que absorban bien el sabor.
6. Si te gusta, espolvoreá un poco de perejil picado para aportar frescura.
7. Volvé a llevarlas al horno por 5 a 7 minutos más, hasta que queden bien doraditas y crocantes.
8 .Servilas tibias o a temperatura ambiente como acompañamiento de picadas, pastas, sopas o dips.
Esta preparación es muy similar al tradicional pan con ajo italiano, que se usaba para aprovechar panes del día anterior. Para conservarlas, guardalas en un frasco o lata hermética; mantienen la crocancia por 2 o 3 días. Si se ablandan, un golpe de horno de 3 minutos las deja como nuevas. ¡Súper prácticas!.