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Mousse de chocolate con sólo 2 ingredientes: la receta más fácil de preparar

Prepará una rica mousse de chocolate con esta receta paso a paso que sólo requiere de dos ingredientes.

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Prepará una rica mousse de chocolate en casa.

Prepará una rica mousse de chocolate en casa.

Esta mousse nació de la necesidad de crear postres sin crema de leche ni manteca, usando únicamente chocolate y huevo. El truco de esta receta está en el batido de las claras a punto de nieve firme y su integración cuidadosa con el chocolate derretido, puesto que el aire atrapado en las claras es lo que da la textura esponjosa y liviana. Usá chocolate de buena calidad, mínimo 60% de cacao, porque es el único sabor que tiene este postre. Teniendo esto en cuenta... ¡manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones)

  • 200 g de chocolate amargo 60-70%, picado
  • 4 huevos, separados
  • 1 pizca de sal
Sabor intenso este mousse de chocolate y café.
Una rica mousse de chocolate con sólo dos ingredientes.

Una rica mousse de chocolate con sólo dos ingredientes.

Paso a paso de la receta

  1. A baño María o en microondas en tandas de 30 segundos, derretí el chocolate hasta que esté liso y tibio. Dejá templar 5 minutos: si está muy caliente, cuaja las yemas.
  2. Agregá las yemas una por una al chocolate templado, mezclando rápidamente después de cada una. La mezcla debe quedar brillante y homogénea.
  3. En un bowl limpio y seco, batí las claras con la pizca de sal a punto de nieve firme. Cuando levantés el batidor, los picos deben mantenerse erguidos sin caer.
  4. Agregá una cuarta parte de las claras al chocolate y mezclá enérgicamente para aligerar. Incorporá el resto con movimientos envolventes y suaves, de abajo hacia arriba, para no perder el aire. La mezcla debe quedar esponjosa y uniforme.
  5. Verté inmediatamente en copas o vasos individuales. Llená hasta 3/4 de la capacidad: la mousse va a crecer ligeramente y luego asentarse.
  6. Llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. La mousse necesita este tiempo para que el chocolate se estabilice y la textura se vuelva firme pero aireada.
  7. Opcional: decorá con ralladura de chocolate, una hoja de menta o unas frambuesas frescas. Serví fría directo de la heladera. ¡Y listo!

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