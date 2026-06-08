Mousse de chocolate con sólo 2 ingredientes: la receta más fácil de preparar

Esta mousse nació de la necesidad de crear postres sin crema de leche ni manteca, usando únicamente chocolate y huevo. El truco de esta receta está en el batido de las claras a punto de nieve firme y su integración cuidadosa con el chocolate derretido, puesto que el aire atrapado en las claras es lo que da la textura esponjosa y liviana. Usá chocolate de buena calidad, mínimo 60% de cacao, porque es el único sabor que tiene este postre. Teniendo esto en cuenta... ¡manos a la obra!