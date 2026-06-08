Mousse de chocolate con sólo 2 ingredientes: la receta más fácil de preparar
Prepará una rica mousse de chocolate con esta receta paso a paso que sólo requiere de dos ingredientes.
Esta mousse nació de la necesidad de crear postres sin crema de leche ni manteca, usando únicamente chocolate y huevo. El truco de esta receta está en el batido de las claras a punto de nieve firme y su integración cuidadosa con el chocolate derretido, puesto que el aire atrapado en las claras es lo que da la textura esponjosa y liviana. Usá chocolate de buena calidad, mínimo 60% de cacao, porque es el único sabor que tiene este postre. Teniendo esto en cuenta... ¡manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 200 g de chocolate amargo 60-70%, picado
- 4 huevos, separados
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- A baño María o en microondas en tandas de 30 segundos, derretí el chocolate hasta que esté liso y tibio. Dejá templar 5 minutos: si está muy caliente, cuaja las yemas.
- Agregá las yemas una por una al chocolate templado, mezclando rápidamente después de cada una. La mezcla debe quedar brillante y homogénea.
- En un bowl limpio y seco, batí las claras con la pizca de sal a punto de nieve firme. Cuando levantés el batidor, los picos deben mantenerse erguidos sin caer.
- Agregá una cuarta parte de las claras al chocolate y mezclá enérgicamente para aligerar. Incorporá el resto con movimientos envolventes y suaves, de abajo hacia arriba, para no perder el aire. La mezcla debe quedar esponjosa y uniforme.
- Verté inmediatamente en copas o vasos individuales. Llená hasta 3/4 de la capacidad: la mousse va a crecer ligeramente y luego asentarse.
- Llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. La mousse necesita este tiempo para que el chocolate se estabilice y la textura se vuelva firme pero aireada.
- Opcional: decorá con ralladura de chocolate, una hoja de menta o unas frambuesas frescas. Serví fría directo de la heladera. ¡Y listo!