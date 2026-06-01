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Los zapallitos rellenos con carne es una de las recetas infaltables en la cocina

Un clásico de la cocina argentina: los zapallitos rellenos con carne es una de las recetas que ofrecen sabor y simplicidad para toda la familia.

Candela Spann

Dentro de las recetas de la cocina casera:: los zapallitos rellenos con carne lideran

Dentro de las recetas de la cocina casera:: los zapallitos rellenos con carne lideran

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Los zapallitos rellenos son una de las recetas más tradicionales de la cocina casera argentina, ideales para preparar una comida completa, nutritiva y llena de sabor. Su combinación de vegetales y relleno los convierte en una opción práctica para aprovechar ingredientes sencillos y conseguir un plato que gusta a toda la familia. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina cotidiana, los zapallitos rellenos destacan por su versatilidad y facilidad de preparación. elaborar una versión clásica con pocos ingredientes y siguiendo unos pasos simples, logrando un resultado delicioso y muy rendidor.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 4 zapallitos redondos 4 zapallitos redondos
  • 300 g de carne picada 300 g de carne picada
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 100 g de queso rallado 100 g de queso rallado
  • Ingrediente
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
Pasos
  • Herví los zapallitos durante 10 minutos. Retiralos, cortalos por la mitad y vacialos con cuidado, reservando la pulpa. Herví los zapallitos durante 10 minutos. Retiralos, cortalos por la mitad y vacialos con cuidado, reservando la pulpa.
  • Rehogá la cebolla picada en el aceite, agregá la carne picada y cociná hasta que se dore. Incorporá la pulpa de los zapallitos, condimentá con sal y pimienta y mezclá bien. Rehogá la cebolla picada en el aceite, agregá la carne picada y cociná hasta que se dore. Incorporá la pulpa de los zapallitos, condimentá con sal y pimienta y mezclá bien.
  • Rellená los zapallitos con la preparación, espolvoreá con el queso rallado y acomodalos en una fuente para horno. Rellená los zapallitos con la preparación, espolvoreá con el queso rallado y acomodalos en una fuente para horno.
  • Horneá a 200 °C durante 20 minutos, hasta que el queso esté dorado. Serví bien calientes. Horneá a 200 °C durante 20 minutos, hasta que el queso esté dorado. Serví bien calientes.

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