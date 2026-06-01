Los zapallitos rellenos con carne es una de las recetas infaltables en la cocina
Un clásico de la cocina argentina: los zapallitos rellenos con carne es una de las recetas que ofrecen sabor y simplicidad para toda la familia.
Los zapallitos rellenos son una de las recetas más tradicionales de la cocina casera argentina, ideales para preparar una comida completa, nutritiva y llena de sabor. Su combinación de vegetales y relleno los convierte en una opción práctica para aprovechar ingredientes sencillos y conseguir un plato que gusta a toda la familia. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina cotidiana, los zapallitos rellenos destacan por su versatilidad y facilidad de preparación. elaborar una versión clásica con pocos ingredientes y siguiendo unos pasos simples, logrando un resultado delicioso y muy rendidor.
FICHA
Ingredientes
- 4 zapallitos redondos
- 300 g de carne picada
- 1 cebolla
- 100 g de queso rallado
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- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Herví los zapallitos durante 10 minutos. Retiralos, cortalos por la mitad y vacialos con cuidado, reservando la pulpa.
- Rehogá la cebolla picada en el aceite, agregá la carne picada y cociná hasta que se dore. Incorporá la pulpa de los zapallitos, condimentá con sal y pimienta y mezclá bien.
- Rellená los zapallitos con la preparación, espolvoreá con el queso rallado y acomodalos en una fuente para horno.
- Horneá a 200 °C durante 20 minutos, hasta que el queso esté dorado. Serví bien calientes.