El pastel de arroz más rico: receta casera con zapallitos verdes

El pastel de arroz y zapallitos verdes combina lo mejor de la cocina simple con ingredientes accesibles, una receta deliciosa y rendidora. Lograrás un plato suave, sabroso y perfecto tanto para el almuerzo como la cena. ¡Vamos a la receta!.

Esta receta es ideal para aprovechar arroz ya cocido.

Una receta rendidora para toda la familia

1- Cociná el arroz en abundante agua con sal hasta que esté tierno, colalo y dejalo enfriar.

2- Picá la cebolla y rehogala en una sartén con aceite hasta que esté transparente.

3- Lavá y cortá los zapallitos verdes en cubos pequeños.

4- Agregá los zapallitos a la sartén y cociná unos minutos hasta que estén tiernos. Dejá enfriar.

5- En un bol grande, mezclá el arroz cocido, los zapallitos, la cebolla, los huevos, el queso rallado y la sal.

6- Volcá la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que esté firme y dorado.

8- Dejá reposar unos minutos antes de cortar y serví.

Pastel de arroz y zapallitos receta simple y rica Los zapallitos verdes aportan humedad a esta receta. Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El pastel de arroz y zapallitos verdes es una opción versátil y muy práctica dentro de las comidas caseras. Esta receta permite aprovechar ingredientes simples para lograr un plato nutritivo, liviano y lleno de sabor. Podés comerlo caliente o frío, y también sumarle jamón, pollo o más queso para variar. Para conservarlo, guardalo en la heladera bien tapado y consumilo dentro de los 2 a 3 días. Una comidas rica, económica y sin complicaciones. ¡Delicioso pastel!.