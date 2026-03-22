Presenta:

Tendencias

|

Receta

El pastel de arroz más rico: receta casera con zapallitos verdes

Una receta simple y rendidora: pastel de arroz y zapallitos verdes, suave, sabroso y perfecto para resolver cualquier comida con ingredientes simples.

Candela Spann

La mejor receta de pastel de arroz con zapallitos: simple y deliciosa

La mejor receta de pastel de arroz con zapallitos: simple y deliciosa

Imagen creada por IA - MDZ

El pastel de arroz y zapallitos verdes combina lo mejor de la cocina simple con ingredientes accesibles, una receta deliciosa y rendidora. Lograrás un plato suave, sabroso y perfecto tanto para el almuerzo como la cena. ¡Vamos a la receta!.

Una receta rendidora para toda la familia
Esta receta es ideal para aprovechar arroz ya cocido.

Esta receta es ideal para aprovechar arroz ya cocido.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de arroz.
  • 500 gramos de zapallitos verdes.
  • 2 huevos.
  • 100 gramos de queso rallado.
  • 100 gramos de cebolla.
  • 20 mililitros de aceite.
  • 10 gramos de sal.

Paso a paso para crear un pastel de arroz y zapallitos verdes delicioso

1- Cociná el arroz en abundante agua con sal hasta que esté tierno, colalo y dejalo enfriar.

2- Picá la cebolla y rehogala en una sartén con aceite hasta que esté transparente.

3- Lavá y cortá los zapallitos verdes en cubos pequeños.

4- Agregá los zapallitos a la sartén y cociná unos minutos hasta que estén tiernos. Dejá enfriar.

5- En un bol grande, mezclá el arroz cocido, los zapallitos, la cebolla, los huevos, el queso rallado y la sal.

6- Volcá la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.

7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que esté firme y dorado.

8- Dejá reposar unos minutos antes de cortar y serví.

Pastel de arroz y zapallitos receta simple y rica
Los zapallitos verdes aportan humedad a esta receta.

Los zapallitos verdes aportan humedad a esta receta.

De la cocina a la mesa

El pastel de arroz y zapallitos verdes es una opción versátil y muy práctica dentro de las comidas caseras. Esta receta permite aprovechar ingredientes simples para lograr un plato nutritivo, liviano y lleno de sabor. Podés comerlo caliente o frío, y también sumarle jamón, pollo o más queso para variar. Para conservarlo, guardalo en la heladera bien tapado y consumilo dentro de los 2 a 3 días. Una comidas rica, económica y sin complicaciones. ¡Delicioso pastel!.

Archivado en

Notas Relacionadas