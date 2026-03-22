El pastel de arroz más rico: receta casera con zapallitos verdes
Una receta simple y rendidora: pastel de arroz y zapallitos verdes, suave, sabroso y perfecto para resolver cualquier comida con ingredientes simples.
El pastel de arroz y zapallitos verdes combina lo mejor de la cocina simple con ingredientes accesibles, una receta deliciosa y rendidora. Lograrás un plato suave, sabroso y perfecto tanto para el almuerzo como la cena. ¡Vamos a la receta!.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de arroz.
- 500 gramos de zapallitos verdes.
- 2 huevos.
- 100 gramos de queso rallado.
- 100 gramos de cebolla.
- 20 mililitros de aceite.
- 10 gramos de sal.
Paso a paso para crear un pastel de arroz y zapallitos verdes delicioso
1- Cociná el arroz en abundante agua con sal hasta que esté tierno, colalo y dejalo enfriar.
2- Picá la cebolla y rehogala en una sartén con aceite hasta que esté transparente.
3- Lavá y cortá los zapallitos verdes en cubos pequeños.
4- Agregá los zapallitos a la sartén y cociná unos minutos hasta que estén tiernos. Dejá enfriar.
5- En un bol grande, mezclá el arroz cocido, los zapallitos, la cebolla, los huevos, el queso rallado y la sal.
6- Volcá la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.
7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos hasta que esté firme y dorado.
8- Dejá reposar unos minutos antes de cortar y serví.
De la cocina a la mesa
El pastel de arroz y zapallitos verdes es una opción versátil y muy práctica dentro de las comidas caseras. Esta receta permite aprovechar ingredientes simples para lograr un plato nutritivo, liviano y lleno de sabor. Podés comerlo caliente o frío, y también sumarle jamón, pollo o más queso para variar. Para conservarlo, guardalo en la heladera bien tapado y consumilo dentro de los 2 a 3 días. Una comidas rica, económica y sin complicaciones. ¡Delicioso pastel!.