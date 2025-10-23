Presenta:

Lográ una receta de tortilla de zapallitos dorada por fuera y tierna por dentro

Convertí con esta receta unos simples zapallitos en un plato irresistible con esta receta de tortilla clásica.

Candela Spann

Sorprendé a todos con la receta de tortilla de zapallitos más fácil y liviana.

Shutterstock

Si buscás una opción rápida, económica y deliciosa, esta receta de tortilla de zapallitos es ideal. Es una de esas comidas de fonda o de casa de la abuela: simple, nutritiva y perfecta para cualquier momento del día. Seguí el paso a paso y verás lo sencillo que es prepararla.

Ingredientes para una tortilla perfecta

Rinde: 2 a 3 porciones

  • 3 zapallitos tiernos medianos.

  • 1 cebolla chica.

  • 3 huevos.

  • 2 cucharadas de harina (opcional, para dar cuerpo).

  • 1 cucharada de queso rallado (opcional).

  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

  • Aceite neutro (para saltear y cocinar).

Comparte con tu familia esta tortilla de zapallitos
La receta de tortilla de zapallitos tiene raíces españolas, pero en Argentina ganó su propio toque casero y criollo.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Prepará los zapallitos: lavalos bien y cortalos en cubos o rodajas finitas, sin pelarlos.

  2. Cociná las verduras: en una sartén con un chorrito de aceite, salteá la cebolla picada hasta que esté transparente. Sumá los zapallitos y cociná hasta que ablanden y se evapore el líquido.

  3. Armá la mezcla: pasá las verduras a un bowl, agregá los huevos, la harina, el queso y los condimentos. Mezclá bien.

  4. Cociná la tortilla: en una sartén limpia y apenas aceitada, volcá la mezcla. Cociná a fuego medio de un lado, moviendo para que no se pegue. Cuando esté firme abajo, ayudate con un plato para darla vuelta.

  5. Dourala bien: cociná unos minutos más del otro lado hasta que quede dorada y esponjosa.

Con pocos ingredientes lograrás una tortilla deliciosa

Esta receta de tortilla de zapallitos también queda genial con perejil picado o cubitos de queso fresco. Si querés que salga más firme, escurrí bien los zapallitos antes de mezclarlos. Podés comerla caliente, tibia o fría. ¡Siempre queda rica!.

