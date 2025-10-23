Lográ una receta de tortilla de zapallitos dorada por fuera y tierna por dentro

La receta de tortilla de zapallitos tiene raíces españolas, pero en Argentina ganó su propio toque casero y criollo.

Prepará los zapallitos: lavalos bien y cortalos en cubos o rodajas finitas, sin pelarlos.

Cociná las verduras: en una sartén con un chorrito de aceite, salteá la cebolla picada hasta que esté transparente. Sumá los zapallitos y cociná hasta que ablanden y se evapore el líquido.

Armá la mezcla: pasá las verduras a un bowl, agregá los huevos, la harina, el queso y los condimentos. Mezclá bien.

Cociná la tortilla: en una sartén limpia y apenas aceitada, volcá la mezcla. Cociná a fuego medio de un lado, moviendo para que no se pegue. Cuando esté firme abajo, ayudate con un plato para darla vuelta.