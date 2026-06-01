Piernas suaves: lo que pasa cuando usas bicarbonato de sodio en tu rutina de baño por una semana

Cada vez más personas usan bicarbonato de sodio en su rutina de higiene diaria. Su uso durante el baño sirve para exfoliar la piel, mejorar el aspecto de las axilas, suavizar las piernas antes y después del rasurado, ayudar con manchas en los dientes. Esta es la manera.

Uno de los usos más conocidos está en la cara. Muchas personas aplican una pequeña cantidad con la yema de los dedos sobre la piel húmeda y masajean con suavidad antes de enjuagar. El bicarbonato funciona como exfoliante y ayuda a retirar células muertas acumuladas en la superficie del rostro.

Especialistas recomiendan no usarlo todos los días en pieles sensibles porque su textura resulta abrasiva si se aplica en exceso. Aun así, sigue entre los productos caseros más buscados para dar sensación de limpieza profunda y dejar la piel más suave al tacto.

Otro uso popular aparece en los dientes. Algunas personas agregan una pequeña cantidad junto a la pasta dental para ayudar a reducir manchas superficiales. El bicarbonato tiene efecto abrasivo suave y por eso aparece en varias pastas blanqueadoras que se venden en farmacias y supermercados.

piernas

En las axilas también ganó fama. Muchas personas lo usan para eliminar restos de desodorante, células muertas y sensación pegajosa que queda después de un día largo. Además, ayuda a neutralizar olores fuertes gracias a sus propiedades absorbentes.

En piernas y zonas de rasurado, el bicarbonato también suma seguidores. Una de las formas más repetidas consiste en mezclarlo con aceite de bebé antes y después de rasurarse. Esta combinación ayuda a suavizar la piel y reducir la aparición de pelos encarnados, un problema frecuente durante el invierno.