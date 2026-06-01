Por qué todos mezclan laurel con bicarbonato de sodio

La combinación de bicarbonato de sodio y hojas de laurel se consolida como una solución casera muy efectiva. La mezcla aprovecha la capacidad del bicarbonato para neutralizar toxinas y malos olores, sumada a las propiedades antisépticas y la fragancia del laurel.

El resultado de esta combinación de un producto que sirve para refrescar ambientes cerrados, cajones y heladeras y también para combatir la aparición de hongos.

Esta opción casera ofrece varias ventajas, entre ellas que está libre de químicos, compuestos sintéticos y fragancias artificiales. Además, no es abrasivo por lo que protege minerales delicados como azulejos, mesadas y griferías.

El laurel y el bicarbonato de sodio hacen una gran dupla.

Preparar esta mezcla no te llevará. En primer lugar, se necesitan cinco hojas de laurel secas. Cortar moler las hojas lo más fino posible. Unir el triturado con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y guardar el resultado en un frasco con tapa hermética.

Para aromatizar, se aconseja usar una cucharadita de la mezcla dentro de una pequeña bolsa de tela porosa (tipo lienzo o tul) y ubicarla en la heladera, zapateros o cajones.

En tanto, para la limpieza se recomienda espolvorear el polvo directamente sobre piletas, bachas o azulejos, frotar con un paño húmedo y luego enjuagar con abundante agua.

Si bien el bicarbonato de sodio destruye las partículas ácidas del mal olor y el laurel aporta un escudo antimicrobiano natural, es importante entender su alcance. Esta fórmula es un excelente recurso para el mantenimiento diario y la prevención en espacios con poca ventilación.

Sin embargo, no reemplaza una desinfección profunda ni está diseñada para resolver problemas graves de humedad estructural o suciedad extrema, situaciones que requieren productos específicos o asistencia profesional.