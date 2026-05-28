Adiós a las canas: por qué el romero y el bicarbonato son los mejores aliados naturales para tu cabello

El romero y el bicarbonato de sodio, aliados naturales contra las canas. Descubre cómo utilizarlos.

El paso del tiempo y la pérdida gradual de melanina, el pigmento responsable de dar color al cabello, hacen que las canas aparezcan tarde o temprano. Aunque las tinturas son la opción más rápida, el romero y bicarbonato de sodio ganan terreno.

Romero y bicarbonato para las canas El romero no es solo una planta aromática, sino que es un auténtico tónico de juventud para el cuero cabelludo. Su eficacia para disimular las canas se debe a dos factores principales: por un lado, tiene altos niveles de rosmarínico, que actúa como un colorante natural de forma progresiva.

Además, el romero tiene una acción antioxidante, es rico en flavonoides que combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento celular acelerado. Al frenar la oxidación del folículo piloso, ayuda a retrasar la aparición de nuevas canas.

Esto es lo que debes hacer para revitalizar tu planta de romero Foto: Shutterstock El romero sirve para tapas las canas. Foto: Shutterstock

Por su parte, por sí solo, el bicarbonato de sodio no tiene la capacidad de teñir, pero cumple un rol crucial en este tratamiento casero como facilitador de la pigmentación. El bicarbonato tiene un pH ligeramente alcalino. Al aplicarse en el cabello, ayuda a abrir suavemente la cutícula y esto permite que los pigmentos naturales del romero penetren de manera mucho más profunda y efectiva en el córtex del cabello, logrando que el "tinte natural" se fije mejor y dure más tiempo.