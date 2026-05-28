Adiós a las canas: por qué el romero y el bicarbonato son los mejores aliados naturales para tu cabello
El romero y el bicarbonato de sodio, aliados naturales contra las canas. Descubre cómo utilizarlos.
El paso del tiempo y la pérdida gradual de melanina, el pigmento responsable de dar color al cabello, hacen que las canas aparezcan tarde o temprano. Aunque las tinturas son la opción más rápida, el romero y bicarbonato de sodio ganan terreno.
Romero y bicarbonato para las canas
El romero no es solo una planta aromática, sino que es un auténtico tónico de juventud para el cuero cabelludo. Su eficacia para disimular las canas se debe a dos factores principales: por un lado, tiene altos niveles de rosmarínico, que actúa como un colorante natural de forma progresiva.
Además, el romero tiene una acción antioxidante, es rico en flavonoides que combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento celular acelerado. Al frenar la oxidación del folículo piloso, ayuda a retrasar la aparición de nuevas canas.
Por su parte, por sí solo, el bicarbonato de sodio no tiene la capacidad de teñir, pero cumple un rol crucial en este tratamiento casero como facilitador de la pigmentación. El bicarbonato tiene un pH ligeramente alcalino. Al aplicarse en el cabello, ayuda a abrir suavemente la cutícula y esto permite que los pigmentos naturales del romero penetren de manera mucho más profunda y efectiva en el córtex del cabello, logrando que el "tinte natural" se fije mejor y dure más tiempo.
Preparación
Para aprovechar las propiedades de ambos ingredientes sin dañar la salud capilar, se recomienda preparar un tónico de infusión concentrada.
Ingredientes:
- 3 cucharadas de romero seco
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 2 tazas de agua.
Preparación y aplicación:
- Poner a hervir el agua y, cuando rompa el hervor, añadir el romero. Dejar infusionar a fuego lento durante 10 o 15 minutos para obtener un líquido bien oscuro.
- Retirar del fuego, colar y dejar enfriar hasta que esté tibio.
- Agregar la cucharadita de bicarbonato de sodio a la infusión y mezclar bien hasta que se disuelva.
- Aplicar el líquido sobre el cabello limpio, concentrándose en las zonas con más canas. Realizar un suave masaje circular.
- Dejar actuar entre 20 y 30 minutos y enjuagar con abundante agua tibia.