El árbol pequeño que llena de flores el jardín y atrae colibríes durante todo el año

Cada vez más jardines urbanos empiezan a llenarse de plantas pensadas no solo para decorar, sino también para atraer aves y polinizadores. En ese grupo aparece la calliandra, un árbol pequeño que ganó popularidad por sus flores vistosas y por la cantidad de colibríes que suele atraer casi durante todo el año.

A simple vista llama la atención enseguida. Sus flores, parecidas a pompones livianos en tonos rosados, rojizos o fucsias, sobresalen entre el follaje y generan bastante movimiento alrededor. No es raro ver mariposas, abejas y sobre todo colibríes acercándose constantemente en busca de néctar.

Uno de los motivos por los que muchos la eligen tiene que ver con el tamaño . La calliandra no crece como un árbol tradicional que termina invadiendo patios o levantando veredas. En general se mantiene entre los dos y cuatro metros, algo que permite tenerla incluso en jardines chicos, balcones amplios o macetas grandes sin demasiados problemas.

Además, no exige cuidados complicados. Con buena luz solar y cierta protección frente a heladas fuertes, suele desarrollarse bastante bien. Por eso empezó a aparecer cada vez más en espacios urbanos donde el lugar disponible es limitado pero igual se busca sumar verde.

La floración es otro de sus puntos fuertes. En climas templados puede mantenerse activa durante varios meses y aportar color cuando otras especies ya perdieron sus flores. Esa mezcla de tonos intensos y ramas en movimiento termina transformando cualquier rincón en un espacio mucho más vivo.

árbol colibríes Imagen creada con IA

El riego tampoco suele dar demasiados dolores de cabeza. Lo importante es evitar excesos y mantener la tierra húmeda sin llegar al encharcamiento. Algunos aficionados recomiendan podas suaves de vez en cuando para ayudar a que conserve una forma más compacta y estimular nuevas ramas.

Por qué atrae tantos colibríes

Los colibríes encuentran en esta especie un lugar ideal para alimentarse. Las flores tienen una estructura rica en néctar y fácil de recorrer para estas aves mientras permanecen suspendidas en el aire, algo que convierte a la calliandra en una visita casi permanente dentro del jardín.

En ciudades donde los espacios verdes son cada vez más reducidos, muchas personas empezaron a buscar justamente eso: plantas fáciles de mantener que también aporten algo de naturaleza real al entorno cotidiano. Y en esa búsqueda, este árbol ornamental se fue convirtiendo en uno de los favoritos para sumar color, movimiento y biodiversidad sin ocupar demasiado espacio.