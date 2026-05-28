Según los fabricantes, esta es la forma correcta de limpiar la pantalla de la notebook para no dañarla

Las pantallas suelen ensuciarse de a poco, casi sin que nadie lo note. Primero aparece una huella, después algo de polvo, y con el paso de los días la imagen pierde nitidez aunque el monitor siga funcionando perfecto. El problema es que muchas personas intentan limpiarlas con cualquier cosa que tienen a mano y ahí empiezan los daños.

Todavía es bastante común pasarles servilletas, papel de cocina o incluso productos para limpiar vidrios. El asunto es que las pantallas actuales ya no tienen la misma resistencia que los monitores de hace años. Los paneles OLED, las notebooks ultrafinas y los modelos táctiles incorporan capas protectoras mucho más delicadas, especialmente las antirreflejo, que pueden deteriorarse con productos agresivos.

Uno de los errores más habituales es usar limpiadores domésticos comunes . Algunos contienen alcohol fuerte, amoníaco o cloro, componentes que no generan un daño inmediato, pero sí un desgaste progresivo sobre la superficie. Con el tiempo pueden aparecer zonas opacas, pérdida de brillo o marcas difíciles de revertir.

También influye el material con el que se limpia. Aunque el papel parezca suave, sus fibras pueden provocar pequeños rayones que al principio casi no se ven. Después empiezan a notarse cuando la pantalla está apagada o frente a determinados reflejos.

Qué recomiendan usar los especialistas

La recomendación más repetida entre técnicos y especialistas sigue siendo bastante simple: usar un paño de microfibra limpio, de los que suelen venir para lentes o dispositivos electrónicos. Ese tipo de tela levanta polvo y grasa sin generar fricción excesiva sobre el panel.

Cuando las manchas están más marcadas, lo ideal es humedecer apenas el paño con agua destilada o con productos específicos para pantallas. Nunca conviene tirar líquido directamente sobre el monitor. Si el exceso se filtra por los bordes, puede alcanzar componentes internos y generar problemas mucho más serios.

Antes de limpiar, además, se aconseja apagar y desconectar el equipo. Con la pantalla negra resulta mucho más fácil detectar polvo, marcas y suciedad acumulada. El primer paso siempre debería hacerse en seco y con movimientos suaves.

Paso a paso para una limpieza segura

Si quedan huellas, alcanza con pasar el paño apenas húmedo, sin presionar demasiado. Algunas personas usan mezclas suaves con alcohol isopropílico al 70% o agua destilada, pero en cantidades mínimas. La clave está más en la paciencia que en la fuerza: insistir demasiado sobre una mancha puede terminar dañando capas internas del panel.

En una época donde notebooks, monitores y tablets forman parte de la rutina diaria, esos cuidados básicos ayudan bastante más de lo que parece. No solo mejoran la imagen. También pueden extender la vida útil de dispositivos que hoy cuestan cada vez más caros de reemplazar.