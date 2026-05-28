La playa del nordeste brasileño que enamora a los argentinos por sus paisajes escondidos

Lejos de las playas más concurridas de Brasil, un destino del nordeste empezó a captar la atención de turistas argentinos que buscan tranquilidad, naturaleza y paisajes diferentes. Con dunas, lagunas de agua cristalina y calles de arena, Jericoacoara se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes priorizan experiencias relajadas y contacto directo con el entorno.

Ubicada en el estado de Ceará, a unos 300 kilómetros de Fortaleza, esta antigua aldea de pescadores se transformó lentamente en uno de los destinos más recomendados por viajeros y agencias turísticas. Sin embargo, conserva una característica difícil de encontrar en otros puntos de Brasil: calles de arena, construcciones bajas y un entorno natural protegido que limita el crecimiento urbano y mantiene intacto gran parte de su paisaje original.

Jericoacoara forma parte de un parque nacional rodeado de dunas blancas, lagunas de agua dulce y extensas playas de mar cálido. Uno de los grandes atractivos del lugar es justamente la diversidad de escenarios naturales que se concentran en pocos kilómetros. Durante el día, muchos visitantes recorren las dunas en buggy, practican kitesurf o se acercan a la famosa Pedra Furada, una formación rocosa convertida en símbolo de la región.

Las lagunas Paraíso y Azul también se volvieron postales habituales en redes sociales. Allí predominan las hamacas dentro del agua cristalina, pequeños paradores y espacios preparados para pasar largas horas de descanso. La temporada seca, que suele extenderse entre julio y diciembre, ofrece además temperaturas agradables y condiciones ideales para deportes acuáticos impulsados por el viento constante de la zona.

Un destino que gana terreno entre argentinos

En los últimos meses, operadores turísticos detectaron un crecimiento sostenido de argentinos interesados en el nordeste brasileño. La combinación entre vuelos más accesibles, costos internos relativamente competitivos y experiencias alejadas del circuito tradicional impulsó la demanda de destinos como Jericoacoara, Porto de Galinhas y Pipa.

A diferencia de otras playas más urbanizadas, el ritmo en Jericoacoara es más pausado. La vida nocturna existe, pero mantiene un perfil relajado, con bares frente al mar, restaurantes pequeños y música en vivo. Esa atmósfera se convirtió en uno de los factores más valorados por turistas que priorizan descanso y contacto con el entorno natural por encima de grandes estructuras hoteleras o centros comerciales.

Cómo llegar y qué tener en cuenta

El acceso al destino todavía conserva cierta dificultad, algo que para muchos viajeros forma parte de su encanto. La mayoría llega primero a Fortaleza y desde allí continúa el trayecto por tierra en camionetas adaptadas para circular sobre arena. Ese último tramo atraviesa caminos rodeados de dunas y ya anticipa el tipo de experiencia que ofrece el lugar.

Aunque el crecimiento turístico se aceleró en los últimos años, Jericoacoara continúa apostando por un modelo más controlado de desarrollo. Las autoridades locales mantienen restricciones ambientales y limitaciones de circulación para preservar el ecosistema del parque nacional. Esa decisión ayudó a que el destino conserve una identidad diferente dentro del mapa turístico brasileño.

Con playas amplias, paisajes naturales y un ritmo mucho más calmo que otros centros turísticos, este rincón del nordeste brasileño empieza a consolidarse como una de las alternativas favoritas para los argentinos que buscan vacaciones lejos del movimiento constante y más cerca de la naturaleza.