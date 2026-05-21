Brasil en junio: las playas caribeñas más cálidas para huir del frío

Cuando el frío empieza a sentirse en buena parte del sur del continente, el Nordeste de Brasil vuelve a aparecer como refugio posible. Junio no tiene allí el clima de invierno que muchos imaginan: las temperaturas se mantienen altas, el mar sigue agradable y las playas continúan siendo el plan principal.

La región combina aguas cálidas, paisajes de postal y una oferta turística preparada para recibir viajeros durante todo el año. Sin embargo, no todos los destinos se comportan igual en este mes. En algunos puntos, como Alagoas y Pernambuco, junio puede traer chaparrones frecuentes; en otros, como Ceará, el tiempo suele ser más seco y estable.

Maragogi, en Alagoas, conserva su fama de “Caribe brasileño” por sus piscinas naturales, sus aguas claras y su mar calmo. En junio, las máximas diarias rondan los 28 °C y rara vez bajan de los 26 °C, mientras que las mínimas se ubican cerca de los 23 °C. Es decir, el abrigo queda lejos del equipaje principal, aunque conviene llevar algo liviano para la noche o para después de una lluvia.

Porto de Galinhas, en Pernambuco, ofrece una postal parecida : arrecifes, piletas naturales y agua templada durante todo el año. Allí, el mar suele moverse entre los 26 °C y 28 °C, aunque después de varios días nublados puede sentirse algo más fresco al ingresar. La advertencia importante está en el cielo: junio figura entre los meses con mayor probabilidad de lluvia, con chaparrones que pueden aparecer durante el día sin necesariamente arruinar toda la jornada.

Jericoacoara, la opción más firme contra el invierno

Para quienes priorizan días más secos, Jericoacoara suele ser una de las alternativas más atractivas. Ubicada en Ceará, combina dunas, lagunas, atardeceres famosos y vientos que favorecen los deportes acuáticos. En junio, la temperatura media ronda los 26,9 °C, con máximas cercanas a los 30,8 °C y mínimas alrededor de los 24,2 °C.

El dato que la diferencia de otros destinos del Nordeste es la lluvia. Climate-Data registra para junio unos 35 mm de precipitación en Jijoca de Jericoacoara, bastante menos que en los meses más húmedos del primer semestre. Además, otros relevamientos climáticos ubican el mar entre los 27 °C y 29 °C durante buena parte del año en esa zona.

Pipa y Ponta Negra, playa cálida todo el año

En Río Grande del Norte, Pipa y Ponta Negra también aparecen entre las playas favoritas para viajar en junio. Pipa combina acantilados, vida nocturna tranquila, playas amplias y agua agradable, mientras que Ponta Negra, en Natal, ofrece una estructura urbana más completa y fácil acceso a excursiones. En Praia da Pipa, junio se mantiene cálido, con temperaturas aproximadas entre 20 °C y 28 °C, aunque puede haber algo más de lluvia que en otros momentos del año.

La recomendación final depende del tipo de viaje. Para priorizar piscinas naturales y paisajes turquesa, Maragogi y Porto de Galinhas son grandes candidatos, con la salvedad de mirar el pronóstico y las mareas. Para buscar más chances de cielo despejado, Jericoacoara y Fortaleza ganan peso. Y para combinar playa, gastronomía y movimiento turístico, Pipa y Ponta Negra siguen siendo opciones muy competitivas para escapar del frío sin salir de Brasil.