Las playas de Brasil que más buscan los argentinos para escapar del frío

El invierno ya no frena las ganas de viajar. Mientras las temperaturas bajan en Argentina , miles de personas empiezan a mirar vuelos, paquetes y alquileres en las playas de Brasil . El motivo es simple: calor, mar y precios que todavía resultan atractivos frente a otros destinos.

Florianópolis sigue entre las favoritas por una razón clara. Combina playas tranquilas, buena gastronomía y opciones para distintos bolsillos. Muchos argentinos viajan en auto hasta Santa Catarina y aprovechan el invierno brasileño, que mantiene días templados y menos movimiento turístico que en verano. Bombinhas también gana lugar por sus aguas transparentes y ambiente más relajado.

Río de Janeiro aparece otra vez entre los destinos más buscados. Copacabana e Ipanema mantienen ese atractivo que mezcla playa, vida urbana y noches activas. Además, las nuevas rutas aéreas y la mayor frecuencia de vuelos desde Argentina ayudaron a que muchas personas vuelvan a elegir Río incluso fuera de temporada alta.

Otro destino que creció mucho en búsquedas es Maceió. Las playas del nordeste brasileño llaman la atención por el agua cálida durante casi todo el año. En invierno argentino, las temperaturas allí siguen cerca de los 27 grados. Sus paisajes con piscinas naturales y mar turquesa generan cada vez más interés entre quienes buscan descanso y menos frío.

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Búzios tampoco pierde fuerza. El balneario ubicado cerca de Río mezcla playas pequeñas, calles llenas de bares y un ritmo más tranquilo que otras ciudades turísticas. Muchos argentinos lo eligen para viajes cortos porque ofrece buen clima incluso durante julio y agosto.