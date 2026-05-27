El secreto mejor guardado de España: la playa de aguas turquesas que parece el Caribe pero no lo es

Los destinos paradisíacos son perfectos para descansar y sorprenderse por su belleza. En España , la Playa de Ses Illetes sorprende a todos los turistas por sus aguas cristalinas de color turquesa, su fina arena blanca con tonos rosados y un entorno natural completamente virgen.

La playa es conocida como una de las más puras y tiene un secreto debajo de sus aguas que le dan el hipnotizante color turquesa. El mar es tranquilo, limpio y mantiene una baja profundidad, por lo que se puede explorar sin dificultad.

Ses Illetes destaca por sus actividades náuticas contemplativas y de relax absoluto . Las aguas transparentes son perfectas para hacer esnórquel y buceo, lo que permite tener una vista de cerca de la posidonia oceánica, una planta que sorprende por su forma y colores.

La Playa de Ses Illetes conquista a todos con sus colores.

La playa es un punto estratégico para acceder a otras playas. Con solo caminar por la orilla del mar hacia el norte, se puede llegar hasta la playa de Llevant.

Cuándo visitar la playa

Aunque la playa se puede visitar durante todo el año, hay temporadas más recomendadas que otras. Desde mayo a junio las temperaturas son agradables y hay menos circulación de turistas. Sin embargo, la época de septiembre y octubre es ideal para disfrutar de la playa aunque los días comienzan a acortarse.

Ses Illetes Formentera playa La playa cuenta con diferentes activdades para todas las edades. Shutterstock

Pero durante julio y agosto, la temporada de verano se activa por completo y todos los servicios turísticos son altamente demandados. La desventaja es que la extrema masificación provoca la suba de precios y restricciones de estacionamientos.

Algunos consejos para tener en cuenta

Si vas durante los meses de verano, se aconseja llegar temprano para conseguir estacionamiento ya que la mayoría se completa antes del mediodía. También, aunque hay una gran oferta de restaurantes, se recomienda llevar agua, sombrilla y comida propia para economizar