Parece el Caribe, pero queda en Brasil y la playa que cada vez más argentinos la eligen para vacacionar

Hay lugares que aparecen en redes sociales y parecen demasiado perfectos para ser reales. Agua transparente, arena blanca, palmeras y pequeñas piscinas naturales que se forman cuando baja la marea. Muchos creen que esas imágenes vienen del Caribe . Pero no.

El destino está en Brasil y en los últimos años empezó a llenarse de argentinos que buscan algo distinto a los clásicos de siempre. Se trata de Maragogi, una ciudad costera ubicada en el estado de Alagoas , en el nordeste brasileño. El lugar quedó en medio de dos polos turísticos muy conocidos —Recife y Maceió—, pero logró construir fama propia gracias a un paisaje que parece sacado de una postal tropical. El color del mar, sobre todo durante días soleados, suele ser lo primero que impacta.

Durante mucho tiempo fue un destino relativamente tranquilo, más elegido por brasileños que por extranjeros. Eso cambió bastante después de la explosión de videos virales en TikTok e Instagram. Las famosas “galés”, unas piscinas naturales que se forman mar adentro, empezaron a circular en miles de publicaciones y despertaron curiosidad en turistas de toda la región.

La experiencia gira alrededor de esas formaciones naturales. Cuando baja la marea, el agua queda increíblemente calma y transparente, permitiendo ver peces, corales y fondos de arena clara casi sin esfuerzo. Hay excursiones en catamarán y pequeñas embarcaciones que salen todos los días hacia esos puntos.

El crecimiento turístico también empujó nuevos hoteles, posadas y propuestas gastronómicas frente al mar. Aunque sigue siendo más tranquilo que otras ciudades brasileñas muy masivas, Maragogi dejó hace tiempo de ser un secreto escondido.

Qué buscan los argentinos que viajan allí

Muchos turistas argentinos empezaron a elegir destinos del nordeste brasileño porque combinan clima cálido casi todo el año, playas extensas y, en algunos casos, costos más accesibles que otros puntos internacionales del Caribe.

En Maragogi, además, aparece algo que muchos valoran: un ritmo mucho más relajado. No hay grandes edificios ni una vida nocturna intensa como en Río de Janeiro o Balneario Camboriú. Acá la lógica es otra. Playa, excursiones cortas, comida frente al mar y jornadas bastante más tranquilas.

Otro detalle que suele jugar a favor es el mar. Las aguas son cálidas y normalmente bastante calmas, algo que atrae mucho a familias con chicos o personas que prefieren playas menos agitadas.

Cómo llegar y cuál es la mejor época para ir

La ciudad está ubicada entre Recife y Maceió, dos puntos que reciben vuelos internacionales y conexiones desde distintos lugares de Sudamérica. Desde cualquiera de esas ciudades, el viaje por ruta demora aproximadamente entre dos y tres horas.

La temporada más buscada suele ir de septiembre a marzo, cuando hay menos lluvias y el color del agua se vuelve todavía más intenso. Igual, quienes ya conocen la zona recomiendan mirar un dato clave antes de reservar: el calendario de mareas.

Eso cambia completamente la experiencia. Si la marea está alta, las piscinas naturales prácticamente desaparecen. En cambio, cuando baja, el paisaje se transforma y aparece esa postal que convirtió a Maragogi en uno de los destinos más fotografiados de Brasil.