La isla del Caribe más barata para argentinos: playas increíbles y precios mucho más bajos

El Caribe barato existe: la isla que eligen los argentinos para escapar del frío. Ni Cancún ni Punta Cana: este destino caribeño cuesta mucho menos en 2026.

El Caribe dejó de ser un viaje imposible. En medio del invierno argentino, cada vez más personas buscan destinos con calor, playa y gastos bajos. En 2026, la sorpresa aparece en Colombia: la isla de San Andrés se convirtió en una de las opciones más baratas del Caribe para argentinos, con paquetes económicos.

San Andrés gana terreno entre los argentinos Ubicada en el mar Caribe colombiano, San Andrés empezó a crecer entre turistas argentinos por una mezcla que hoy pesa mucho: vuelos accesibles, hoteles frente al mar y comida a precios más bajos que otros destinos caribeños. Durante junio y julio aparecen promociones desde Buenos Aires y Córdoba con siete noches y desayuno incluido.

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Las playas de Spratt Bight y San Luis son las más elegidas. El agua tiene tonos turquesa intensos y la temperatura ronda los 27 grados durante el invierno argentino. A diferencia de otros puntos del Caribe, muchos hoteles y alojamientos pequeños mantienen valores más bajos incluso en temporada alta.

Otro detalle que impulsa el turismo argentino es el gasto diario. Comer pescado, moverse en taxi o alquilar un carrito de golf cuesta menos que en destinos famosos del Caribe. Eso permite viajar varios días sin un presupuesto enorme. Muchas familias eligen la isla por ese motivo.