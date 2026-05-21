Netflix: esta película es ideal para engancharse este fin de semana

Para quienes buscan una película diferente, con misterio y tensión constante, esta aparece como una buena recomendación de Netflix.

Entre tantas películas famosas de Netflix, hay historias que casi nadie ve y terminan sorprendiendo muchísimo. Eso está pasando con I Am Mother, una producción australiana que nos brinda misterio, tensión y ciencia ficción. Una película atrapante de principio a fin.

Netflix: una adolescente, un refugio y un robot inquietante La película ocurre después de una supuesta extinción humana. En un refugio subterráneo, una adolescente fue criada por un robot llamado Mother, diseñado para repoblar la Tierra. Todo parece tranquilo hasta que aparece una mujer herida que pone en duda cada cosa que la protagonista conocía sobre el mundo exterior.

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