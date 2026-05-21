Cómo es hospedarse en un all inclusive del Caribe: precios, servicios y lujo frente al mar

El turismo all inclusive es uno de los grandes atractivos de Punta Cana . Desde resorts familiares hasta complejos exclusivos para adultos, este tipo de alojamiento combina gastronomía, entretenimiento y acceso directo a las playas paradisíacas del Caribe en una experiencia pensada para disfrutar sin preocupaciones.

En el marco de la inauguración del primer vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana , MDZ fue invitado por Arajet a conocer ZEL Punta Cana , la marca creada por Rafael Nadal junto al grupo hotelero Meliá Hotels International.

El concepto del hotel está inspirado en el estilo de vida mediterráneo y propone una experiencia más relajada, social y personalizada que la de un all inclusive tradicional.

ZEL Punta Cana busca diferenciarse del formato clásico de resort todo incluido. La idea es que el huésped sienta que ingresa a una “casa mediterránea” más que a un hotel convencional.

Por eso, el diseño está inspirado en las viviendas mallorquinas: predominan los colores cálidos y orgánicos, la decoración artesanal, las piezas vintage y los espacios bautizados como sectores de un hogar, como el patio o el living room.

ZEL Punta Cana Parte de las instalaciones del hotel all inclusive. MDZ / Victoria Fierro

El foco no está puesto en el lujo ostentoso, sino en el bienestar, la vida social, el deporte y la conexión entre los huéspedes.

Entre las actividades que ofrece el hotel se destacan:

Yoga

Entrenamiento funcional

Pádel

Talleres culturales y artesanales

Experiencias de mamajuana, sangría y café dominicano

Karaoke

Bingo

Noches temáticas

Bar nocturno

Hotel punta cana El hotel cuenta con diferentes actividades incluidas sin costo extra. MDZ / Victoria Fierro

Gastronomía y deportes

La propuesta gastronómica incluye distintos restaurantes con conceptos diferenciados:

Volcán, especializado en carnes

Nokyo, de cocina asiática

Kabachi, con estilo hibachi y show cooking

Silvestre, wine bar con más de 200 etiquetas

Tacorini, una fusión entre cocina mexicana y griega

Buffet principal para desayuno, almuerzo y cena

Además, el hotel cuenta con campo de golf y canchas de tenis, pádel y pickleball, estas últimas ubicadas en el Rafa Nadal Tennis Center.

RAFA NADA Tenis Rafa Nadal Tennis Center tiene canchas de tenis, pádel y pickleball. MDZ / Victoria Fierro

Cómo son las habitaciones

El hotel dispone de 190 habitaciones y cuatro suites. En promedio, las habitaciones tienen unos 70 metros cuadrados, aunque algunas suites alcanzan los 200 y hasta los 370 metros cuadrados.

Habitación all inclusive Una de las habitaciones de ZEL Punta Cana. MDZ / Victoria Fierro

Muchas incluyen jacuzzi interior o exterior, además de piscinas swim up privadas rodeadas de jardines.

Al igual que el resto del complejo, las habitaciones mantienen la estética mediterránea del hotel, con iluminación cálida, detalles artesanales, tocadiscos y teléfonos vintage que refuerzan la sensación de hogar.

Cuánto cuesta hospedarse en un all inclusive en Punta Cana

Las tarifas varían según la temporada y el tipo de habitación. En promedio, una habitación doble all inclusive ronda los 250 dólares por noche, mientras que en temporada alta puede ascender a unos 360 dólares.

En cuanto al perfil de los visitantes, los principales mercados del hotel son España, Argentina, Estados Unidos, Canadá y distintos países europeos, especialmente Reino Unido y Alemania.