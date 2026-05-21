Cómo es hospedarse en un all inclusive del Caribe: precios, servicios y lujo frente al mar
Qué servicios suelen incluir estos complejos, cuánto cuesta alojarse y por qué se convirtieron en una de las opciones más elegidas por los turistas que visitan Punta Cana.
El turismo all inclusive es uno de los grandes atractivos de Punta Cana. Desde resorts familiares hasta complejos exclusivos para adultos, este tipo de alojamiento combina gastronomía, entretenimiento y acceso directo a las playas paradisíacas del Caribe en una experiencia pensada para disfrutar sin preocupaciones.
En el marco de la inauguración del primer vuelo directo entre Mendoza y Punta Cana, MDZ fue invitado por Arajet a conocer ZEL Punta Cana, la marca creada por Rafael Nadal junto al grupo hotelero Meliá Hotels International.
El concepto del hotel está inspirado en el estilo de vida mediterráneo y propone una experiencia más relajada, social y personalizada que la de un all inclusive tradicional.
Cómo son las instalaciones del hotel
ZEL Punta Cana busca diferenciarse del formato clásico de resort todo incluido. La idea es que el huésped sienta que ingresa a una “casa mediterránea” más que a un hotel convencional.
Por eso, el diseño está inspirado en las viviendas mallorquinas: predominan los colores cálidos y orgánicos, la decoración artesanal, las piezas vintage y los espacios bautizados como sectores de un hogar, como el patio o el living room.
El foco no está puesto en el lujo ostentoso, sino en el bienestar, la vida social, el deporte y la conexión entre los huéspedes.
Entre las actividades que ofrece el hotel se destacan:
- Yoga
- Entrenamiento funcional
- Pádel
- Talleres culturales y artesanales
- Experiencias de mamajuana, sangría y café dominicano
- Karaoke
- Bingo
- Noches temáticas
- Bar nocturno
Gastronomía y deportes
La propuesta gastronómica incluye distintos restaurantes con conceptos diferenciados:
- Volcán, especializado en carnes
- Nokyo, de cocina asiática
- Kabachi, con estilo hibachi y show cooking
- Silvestre, wine bar con más de 200 etiquetas
- Tacorini, una fusión entre cocina mexicana y griega
- Buffet principal para desayuno, almuerzo y cena
Además, el hotel cuenta con campo de golf y canchas de tenis, pádel y pickleball, estas últimas ubicadas en el Rafa Nadal Tennis Center.
Cómo son las habitaciones
El hotel dispone de 190 habitaciones y cuatro suites. En promedio, las habitaciones tienen unos 70 metros cuadrados, aunque algunas suites alcanzan los 200 y hasta los 370 metros cuadrados.
Muchas incluyen jacuzzi interior o exterior, además de piscinas swim up privadas rodeadas de jardines.
Al igual que el resto del complejo, las habitaciones mantienen la estética mediterránea del hotel, con iluminación cálida, detalles artesanales, tocadiscos y teléfonos vintage que refuerzan la sensación de hogar.
Cuánto cuesta hospedarse en un all inclusive en Punta Cana
Las tarifas varían según la temporada y el tipo de habitación. En promedio, una habitación doble all inclusive ronda los 250 dólares por noche, mientras que en temporada alta puede ascender a unos 360 dólares.
En cuanto al perfil de los visitantes, los principales mercados del hotel son España, Argentina, Estados Unidos, Canadá y distintos países europeos, especialmente Reino Unido y Alemania.