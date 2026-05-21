Empezó la histórica transformación del Acceso Este: en qué tramo ya trabajan las máquinas

Una de las obras viales más importantes de Mendoza ya tiene máquinas trabajando. Este miércoles por la tarde comenzaron los trabajos de movimiento de suelo en el Acceso Este , en el tramo de Maipú, un sector clave para el transporte de carga pesada y la conexión con los departamentos del Este.

Los primeros equipos pesados se desplegaron en la Sección 2 de la Ruta Provincial 22, la ex Ruta Nacional 7, dentro del tramo interurbano de Maipú.

La zona donde comenzaron los trabajos forma parte de una intervención más amplia que, en Maipú, irá desde calle Arturo González hasta Lamadrid, junto a la Variante Palmira.

acceso este obras 2 Las máquinas ya trabajan en el Acceso Este y marcan el inicio de una obra clave para Mendoza.

Si bien el movimiento de máquinas marca el inicio operativo más fuerte de la obra, las tareas preliminares ya habían comenzado el 4 de mayo. En esa primera instancia se realizaron trabajos de topografía, mediciones técnicas y relevamientos sobre el terreno para preparar la intervención.

La remodelación del Acceso Este forma parte de una transformación integral de 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira. El Gobierno provincial dividió el proyecto en dos grandes tramos, debido a la complejidad del corredor y a los distintos tipos de tránsito que circulan por la zona.

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En Guaymallén, la intervención irá desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González. Es el tramo urbano y el de mayor movimiento vehicular, con más de 100.000 vehículos por día. Allí las obras están previstas para junio y apuntarán a aliviar la saturación, ordenar los ingresos a barrios y mejorar la seguridad vial.

En Maipú, en cambio, el trabajo ya comenzó sobre el tramo interurbano y productivo. Esa zona del Acceso Este es estratégica porque concentra circulación de camiones, vehículos particulares y transporte vinculado con la actividad económica del Este mendocino.

Acceso Este obras El Acceso Este es una vía clave para el tránsito diario, el transporte de carga y la conexión con el Este provincial.

El proyecto incluye repavimentación de calzadas deterioradas, adecuación de retornos, nueva señalización inteligente y una refuncionalización de colectoras, que estará a cargo del Municipio. La obra será financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, destinados por la Provincia a proyectos de infraestructura.

Las máquinas se encuentran desplegadas en este punto del Acceso Este: