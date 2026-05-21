Mendoza tendrá un jueves más frío y con una máxima que apenas superará los 10°
La temperatura volverá a bajar en Mendoza este jueves, en una jornada con nubosidad variable y una mínima que arrancará en 4°.
Mendoza tendrá este jueves una mañana fría y una tarde con poco margen de recuperación térmica. La jornada se presentará con nubosidad variable y con un descenso de la temperatura, por lo que el ambiente seguirá siendo bien fresco en buena parte de la provincia. La máxima será de 14° y la mínima de 4°.
Con vientos leves del noreste durante gran parte del día. En la cordillera, además, se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama sin mayores cambios en alta montaña.
En el adelanto para el viernes, el pronóstico muestra una mejora leve en Mendoza. Se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y una máxima de 16°, con una mínima de 3°, en otra jornada estable y sin sobresaltos importantes.