Mendoza tendrá un jueves más frío y con una máxima que apenas superará los 10°

La temperatura volverá a bajar en Mendoza este jueves, en una jornada con nubosidad variable y una mínima que arrancará en 4°.

El frío seguirá marcando el ritmo de la jornada en Mendoza, con una tarde que apenas llegará a 14°.

Mendoza tendrá este jueves una mañana fría y una tarde con poco margen de recuperación térmica. La jornada se presentará con nubosidad variable y con un descenso de la temperatura, por lo que el ambiente seguirá siendo bien fresco en buena parte de la provincia. La máxima será de 14° y la mínima de 4°.

Con vientos leves del noreste durante gran parte del día. En la cordillera, además, se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama sin mayores cambios en alta montaña.

mendoza nevadas tiempo frio (2).JPG Entre nubes y aire fresco, Mendoza atravesará un jueves de temperaturas bajas desde la mañana. ALF PONCE / MDZ