Presentaron el nuevo mapa digital de zonificación urbana de la Ciudad de Mendoza
El nuevo mapa web permite conocer actividades habilitadas, parámetros de construcción y datos urbanos de cada sector de la Capital.
La Ciudad de Mendoza presentó la actualización del mapa digital de zonificación urbana, una herramienta pública que incorpora los nuevos lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 4234/2026, normativa que renovó el Código Urbano y de Edificación de la capital provincial.
Se trata de una plataforma digital de acceso abierto que permite consultar de manera rápida, simple y accesible información vinculada a los usos del suelo, actividades permitidas e indicadores urbanos correspondientes a cada sector de la Ciudad.
La actualización forma parte del proceso de modernización normativa impulsado por el municipio, con el objetivo de brindar mayor claridad, transparencia y acceso a la información para vecinos, profesionales, desarrolladores y usuarios en general.
Una herramienta para consultar usos del suelo y construcción
El nuevo mapa web permite identificar las actividades habilitadas en cada zona de la Capital mendocina, así como también conocer indicadores urbanos específicos relacionados con la construcción y ocupación del suelo.
De esta manera, la herramienta busca facilitar la comprensión de la normativa vigente y acompañar la toma de decisiones vinculadas al desarrollo urbano, tanto para proyectos privados como para consultas técnicas y administrativas.
Además de su función informativa, el sistema digital apunta a agilizar el acceso a datos urbanísticos clave, centralizando información que anteriormente podía requerir múltiples consultas o trámites presenciales.
Modernización, transparencia y planificación urbana en la Ciudad de Mendoza
Desde el municipio destacaron que la actualización del mapa digital representa también un avance en materia de innovación tecnológica y transparencia institucional, fortaleciendo el acceso ciudadano a la información pública.
La nueva herramienta se encuentra alineada con los objetivos del Código Urbano y de Edificación aprobado este año, normativa que busca ordenar el crecimiento de la Ciudad con una mirada sostenible, participativa y adaptada a los desafíos actuales y futuros del territorio.
En ese marco, el municipio apunta a consolidar una planificación urbana más clara y accesible, incorporando herramientas digitales que permitan mejorar la interacción entre el Estado, los profesionales del sector y la comunidad.