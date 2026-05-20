Odontólogo y oftalmólogo gratis en CABA hasta el 23 de mayo: cómo acceder

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) confirmó el cronograma de “Más Servicios en tu Barrio” para la semana del 18 al 23 de mayo de 2026. El operativo recorrerá distintos barrios porteños con atención de odontológo y oftalmológo gratuita, además de vacunación, asesoramiento en trámites y servicios para vecinos.

El trabajo del óptico es tan importante como el del oftalmólogo. Foto: Shutterstock

Los turnos para acceder a controles odontológicos y oftalmológicos son limitados. La reserva se habilita todos los viernes desde las 14 horas mediante los formularios publicados en la turnera disponible en el Instagram oficial de Más Servicios en tu Barrio.

Las prestaciones sanitarias se realizan con profesionales y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en conjunto con la Facultad de Odontología.

Si bien el cronograma inició el lunes 18, los siguientes servicios continúan disponibles hasta el fin de semana:

Caballito: Plaza Irlanda (Av. Tte. Gral. Donato Álvarez y Av. Gaona)

Miércoles 20 de mayo, de 9 a 14 horas: atención odontológica.

Núñez: Plaza Balcarce (Av. Cabildo y Jaramillo)

Jueves 21 de mayo, de 9 a 14 horas: atención oftalmológica.

Villa Soldati: Parque de la Ciudad (Av. Gral. F. de la Cruz 4000)

Viernes 22 de mayo, de 10 a 14 horas: atención odontológica.

San Cristóbal: Plaza Martín Fierro (La Rioja y Cochabamba)

Sábado 23 de mayo, de 9 a 14 horas: atención odontológica y oftalmológica.

Además, durante la próxima semana habrá un operativo en Concordia y Camarones, en Villa Santa Rita, aunque en ese punto no se brindarán servicios de salud.

Qué incluye la atención oftalmológica gratuita

El servicio oftalmológico contempla controles visuales completos realizados por profesionales. En caso de detectar problemas de visión, se indican lentes y se informa posteriormente cuándo podrán retirarse sin costo.

Qué servicios ofrece la atención odontológica

La atención odontológica permite realizar controles, diagnósticos y derivaciones para tratamientos básicos. El objetivo es detectar problemas bucodentales de manera temprana y facilitar el acceso gratuito a soluciones y seguimiento profesional.

Otros servicios disponibles en el operativo

Además de los controles médicos, Más Servicios en tu Barrio ofrece: