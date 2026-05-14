La multa de más de $1,4 millones que pueden recibir los conductores en CABA

Moverse por la CABA en mayo exige prestar atención a una multa que puede salir muy cara. Cruzar un semáforo en rojo, una de las faltas más graves dentro del esquema vial porteño, puede derivar en una multa que llega hasta $1.424.985, según los valores vigentes.

La sanción no solo apunta al impacto económico. También busca desalentar una conducta que eleva el riesgo de choques, atropellos y siniestros en esquinas con alto flujo de autos, colectivos, motos, bicicletas y peatones. En CABA, las multas se calculan en Unidades Fijas , un sistema que ajusta los montos según una referencia oficial.

Durante mayo de 2026, quienes crucen un semáforo en rojo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden recibir una sanción que va de $284.997 a $1.424.985 . El rango responde a que esta falta está valuada entre 300 y 1.500 Unidades Fijas , de acuerdo con la gravedad del caso y el encuadre aplicado.

El valor de referencia vigente es de $949,99 por Unidad Fija , con aplicación desde el 3 de marzo hasta el 2 de septiembre de 2026. Ese dato explica por qué varias infracciones alcanzan cifras elevadas, en especial aquellas vinculadas con maniobras que ponen en peligro directo la seguridad vial. Entre ellas aparecen el exceso extremo de velocidad, el uso del celular al volante y el estacionamiento en espacios reservados.

El cuadro de sanciones de mayo ubica al exceso de velocidad extremo entre las multas más caras. Superar los 140 km/h puede costar entre $379.996 y $3.799.960 . Estacionar sobre rampas o lugares reservados para personas con movilidad reducida asciende a $284.997 , mientras que enviar mensajes de texto al conducir llega a $189.998 .

Sigue el conflicto por las multas en la CABA Foto: GCBA Foto: GCBA

También hay infracciones de menor monto, aunque igualmente relevantes para el historial del conductor. Circular sin cinturón de seguridad colocado cuesta $94.999; no respetar la velocidad mínima establecida implica una multa de $66.499,30; y manejar sin licencia habilitante tiene una sanción de $47.499,50. Permitir que conduzca un menor de edad, en tanto, también figura entre las faltas con multa de $189.998.

Cómo consultar si hay infracciones pendientes

El Gobierno de la Ciudad mantiene habilitada la consulta online de infracciones de tránsito y scoring. El trámite permite acceder a la información pendiente de pago y al puntaje disponible en la licencia. La búsqueda puede hacerse por patente o por documento, dos opciones recomendables para verificar si existen actas asociadas al vehículo o al conductor.

Para revisar el estado de deuda, hay que ingresar al portal oficial de infracciones de CABA, elegir la búsqueda por patente o DNI, completar los datos solicitados y avanzar con la verificación de seguridad. Si no hay multas, el sistema permite descargar el libre deuda. Si existen infracciones pendientes, muestra el detalle de las actas, los montos correspondientes y la información vinculada al scoring.