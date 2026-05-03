Aumentaron las multas de tránsito en la Provincia: así quedó el nuevo cuadro tarifario en mayo

Desde este 1° de mayo, las infracciones de tránsito en territorio bonaerense sufrieron un incremento del 16,8%. El ajuste, impulsado por el encarecimiento de los combustibles, lleva el valor de las multas por mal estacionamiento por encima de los $220.000.

A partir del 1 de mayo de 2026, la Unidad Fija tiene un valor de $2.215.

El esquema de sanciones en la provincia de Buenos Aires entró en una nueva fase de encarecimiento. La administración de Axel Kicillof formalizó, mediante una resolución en el Boletín Oficial, la actualización de las Unidades Fijas (UF), el parámetro que rige el valor de cada sanción y que se ajusta bimestralmente según el costo del litro de nafta premium en la sede de La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

Para el periodo comprendido entre mayo y junio de 2026, la UF pasó de $1.896 a $2.215. Este cambio impacta directamente en el bolsillo de los conductores, ya que cada infracción tiene asignado un rango de unidades fijas dependiendo de su severidad.

El impacto en las infracciones más frecuentes El nuevo cuadro tarifario no deja margen para el descuido. Circular con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, por ejemplo, ahora implica un desembolso que puede llegar a los $2.215.000, el mismo valor máximo estipulado para quienes crucen un semáforo en rojo o conduzcan bajo efectos de estupefacientes.

Incluso faltas consideradas "menores" en el imaginario colectivo han escalado significativamente: no utilizar el cinturón de seguridad o el casco obligatorio ahora se penaliza con hasta $221.500.

La guía multas en Provincia de Buenos Aires tras el aumento ¿A cuánto aumentó la Unidad Fija (UF) en Buenos Aires este mes? A partir del 1 de mayo de 2026, la UF tiene un valor de $2.215. Este monto se mantendrá vigente hasta finales de junio de este año.