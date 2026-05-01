Multaron a los hinchas de la Lepra en el parque San Martín: lo que hará la dirigencia

Independiente Rivadavia goleó anoche a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas y los hinchas de la Lepra vivieron una fiesta en el estadio. Pero cuando salieron del estadio se encontraron con una amarga situación: una lluvia de multas de tránsito.

Aunque históricamente las personas que asisten a algún evento en el estadio Malvinas Argentinas estacionan en las calles del parque San Martín que rodean el predio, anoche se vivió una extraña situación de multas de tránsito.

Todos los hinchas que estacionaron sus vehículos sobre la calle Carlos Thays entre Ruiz Leal y la Avenida San Francisco de Asís, se encontraron con una multa de la Policía Vial del Ministerio de Seguridad.

multas hinchas Las multas con las que se encontraron los hinchas cuando salieron del partido. @FernandoDVecchi

El club se ofreció a resolver el problema

Por su parte, el club Independiente Rivadavia se puso al frente de la gestión y llamó a los socios a presentar las actas de infracción para hacer un reclamo colectivo.

“Vivimos otra noche histórica de Conmebol Libertadores y la fiesta tiene que ser completa. A los socios que hayan sido notificados con infracciones de tránsito en los alrededores del Malvinas, les pedimos que se acerquen a nuestra sede para gestionar la solución. Nosotros nos ocupamos del resto”, indicaron desde el club en las redes oficiales de la Lepra.

Además, dejaron los pasos para hacer el trámite:

Presentate en la Secretaría del Club.

Traé tu carnet de socio digital y el acta de infracción original.

Traé tu carnet de conducir.

Los socios afectados deben acercarse con la documentación al club de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.