Ojo, River: la violenta reacción de Colidio con un camarógrafo en pleno partido ¿por la que puede ser sancionado?
En medio de la pausa de hidratación, Facundo Colidio tuvo una fuerte reacción con uno de los camarógrafos y eso puede costarle muy caro a River.
River afrontaba, a priori, el compromiso más complejo de su grupo en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el agónico triunfo sobre la hora frente a Red Bull Bragantino quedó momentáneamente en segundo plano por una acción tan sorpresiva como polémica protagonizada por Facundo Colidio.
El episodio se produjo durante la pausa de hidratación en pleno partido, un momento ya incorporado a la dinámica habitual de las competiciones de Conmebol. Mientras cámaras y micrófonos se acercaban al banco para registrar indicaciones y diálogos, el delantero reaccionó con visible molestia ante la intromisión.
Lejos de apartarse de la escena, como suelen hacer otros protagonistas, Colidio tuvo una respuesta impulsiva: lanzó un golpe contra uno de los dispositivos, generando una imagen que rápidamente captó la atención y abrió el debate sobre los límites de este tipo de coberturas.
Video: Facundo Colidio golpeó la cámara en plena pausa de hidratación, ¿puede ser sancionado?
Desde el plano reglamentario, la acción podría derivar en una sanción. El Código Disciplinario de Conmebol contempla este tipo de conductas dentro de las categorías de “comportamiento ofensivo” y faltas al Juego Limpio, con posibles suspensiones que van de dos a cinco partidos según la evaluación del caso.
De todos modos, en River mantienen cautela y no descartan que el castigo se limite a una sanción económica. En ese sentido, las multas previstas oscilan entre los 15.000 y 20.000 dólares, cifras que suelen descontarse de los ingresos que el club percibe por derechos televisivos, evitando así un impacto directo en lo deportivo.