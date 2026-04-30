La primera decisión de Pablo Longoria en River tras asumir como nuevo director deportivo
El español Pablo Longoria ya se metió en la cocina de River y tomó su primera decisión tras llegar al club para ocupar un puesto muy importante.
Apenas un día después de haber sido anunciado como nuevo director deportivo de River Plate, Pablo Longoria tuvo su primera acción concreta en el club: acompañó al plantel en su viaje a San Pablo para el partido ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. El español ya empezó a meterse de lleno en la dinámica del equipo.
El martes, River oficializó su llegada y detalló su función dentro de la estructura. "En su función, coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo. Su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área”, comunicó la institución. Además, indicaron que estará bajo “dependencia directa de Stefano Di Carlo y de Enzo Francescoli".
Pablo Longoria viajó a Brasil con la delegación de River
Ya en su segundo día, Longoria se subió al avión con la delegación y compartió la concentración con el grupo. El viaje le permitió comenzar a vincularse tanto con el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Coudet como con los futbolistas, en una primera toma de contacto clave.
Los antecedentes europeos de Pablo Longoria
A sus 39 años, el dirigente cuenta con un recorrido amplio en el fútbol europeo. Dio sus primeros pasos como ojeador en Newcastle en 2007 y luego pasó por Recreativo Huelva, Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia, donde fue construyendo su perfil en el área deportiva.
Su salto más importante fue en el Olympique de Marsella, donde llegó como director deportivo en 2020 y un año después asumió como presidente. Allí logró reordenar a un club golpeado y devolverlo a la Champions League tras siete temporadas. Su ciclo tuvo altibajos y momentos de tensión, incluso con amenazas de hinchas, hasta su salida en febrero de este año.