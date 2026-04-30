La primera decisión de Pablo Longoria en River tras asumir como nuevo director deportivo

El español Pablo Longoria ya se metió en la cocina de River y tomó su primera decisión tras llegar al club para ocupar un puesto muy importante.

Pablo Longoria, que tiene un largo recorrido europeo, tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano como director deportivo de River.

El martes, River oficializó su llegada y detalló su función dentro de la estructura. "En su función, coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo. Su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área”, comunicó la institución. Además, indicaron que estará bajo “dependencia directa de Stefano Di Carlo y de Enzo Francescoli".

Pablo Longoria viajó a Brasil con la delegación de River Pablo Longoria viajó a Brasil con la delegación de River Pablo Longoria viajó a Brasil con la delegación de River TNT Sports

Ya en su segundo día, Longoria se subió al avión con la delegación y compartió la concentración con el grupo. El viaje le permitió comenzar a vincularse tanto con el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Coudet como con los futbolistas, en una primera toma de contacto clave.

Los antecedentes europeos de Pablo Longoria A sus 39 años, el dirigente cuenta con un recorrido amplio en el fútbol europeo. Dio sus primeros pasos como ojeador en Newcastle en 2007 y luego pasó por Recreativo Huelva, Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia, donde fue construyendo su perfil en el área deportiva.