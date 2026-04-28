River anunció oficialmente la llegada de su nuevo director deportivo: quién es y el comunicado

Este lunes por la noche, River presentó a la persona que cumplirá un rol clave en la estructura futbolística del club. Los detalles.

River le puso punto final a una gestión que llevaba varias semanas en marcha e hizo oficial la llegada de su nuevo director deportivo. Tal como se preveía, el elegido fue el español Pablo Longoria, quien ya tiene listo para asumir un rol clave dentro de la estructura futbolística del club.

La negociación, que había entrado en su etapa decisiva hace algunas semanas, terminó de cerrarse a fines de abril tras destrabarse los últimos detalles contractuales. Impulsada, lógicamente, por el presidente Stefano Di Carlo junto a la mesa chica dirigencial, que lo consideró el perfil ideal entre varios candidatos extranjeros que estaban sobre la mesa.

Según detalló el Millonario en el comunicado difundido este lunes por la noche, “Longoria coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo. Su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área”.

Pablo Longoria, el candidato europeo que toma fuerza como director deportivo de River Pablo Longoria ya pone en marcha su ciclo en River. Pablo Longoria /IG

La impresionante trayectoria de Pablo Longoria en el fútbol europeo El currículum del nuevo director deportivo respalda la apuesta de River. “Longoria cuenta con más de quince años de experiencia. Inició su carrera en el área de scouting de Newcastle United y posteriormente desarrolló su actividad en Juventus, donde se desempeñó como jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018. Entre 2018 y 2020 fue Director Deportivo del Valencia CF, y en 2020 asumió como director deportivo del Olympique de Marsella, institución de la que fue presidente desde 2021 hasta marzo de 2026”, explicó detalladamente la institución.