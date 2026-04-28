¡El encuentro más esperado! Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi

Franco Colapinto se juntó por primera vez con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la antesala del Gran Premio de Miami. Los detalles.

Un dìa se hizo realidad: De Paul, Messi y Colapinto en el predio de Inter Miami

El sueño se hizo realidad para Franco Colapinto. Tras su impactante exhibición por las calles de Buenos Aires, el pilarense viajó a Estados Unidos con una meta muy clara: conocer a Lionel Messi. Y no tuvo que esperar demasiado, porque este lunes se dio el esperado cara a cara en el predio de Inter Miami.

En la previa al Gran Premio del próximo fin de semana en Estados Unidos, el piloto argentino se acercó para compartir un rato distendido con el capitán de la Selección argentina y también con Rodrigo De Paul, en un momento que difícilmente.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales a través de YPF, sponsor que vincula a los protagonistas. “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”, fue el mensaje que acompañó la publicación, donde se los ve a los tres con una sonrisa de oreja a oreja.

La foto de un día histórico: Franco Colapinto se reunió con Messi y De Paul en Miami Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Franco Colapinto se reunieron en el predio del Inter Miami. Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Franco Colapinto se reunieron en el predio del Inter Miami. Foto: YPF

Días atrás, durante su Road Show en el barrio de Palermo, Colapinto había dejado en claro que quería que ese momento se diera de forma genuina y espontánea. “Tengo muchas ganas de conocerlo. Quiero que sea algo natural, no de marketing”, había expresado. Incluso, fiel a su estilo, había sumado una broma: “Llevo el helado”.