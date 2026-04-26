¿Se dará? La respuesta de Colapinto ante un posible encuentro con Messi en el GP de Miami

Franco Colapinto fue contundente a la hora de hablar sobre una posible reunión con el astro rosarino el próximo fin de semana en el GP de Miami.

El calendario le abre una ventana a Lionel Messi para visitar a Franco Colapinto en plena acción.

Todo el público está esperando el gran momento de este domingo 26 de abril: que Franco Colapinto salga a dar vueltas por las calles de Buenos Aires arriba del Lotus E20 (pintado con los colores de Alpine) y la histórica Flecha de Plata con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón del mundo.

Luego de su evento histórico en el país, el oriundo de Pilar viajará rápidamente rumbo a Estados Unidos debido a que el próximo fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami (la cuarta carrera de la temporada tras las cancelaciones de los GP de Baréin y Arabia Saudita).

Pensando en la carrera en Miami, todos los argentinos esperan que se dé un encuentro con Lionel Messi y a menos de una semana de que comience la acción en Estados Unidos, Franco Colapinto fue consultado sobre la posibilidad de tener una reunión con el astro rosarino.

Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Messi en el GP de Miami Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Messi en el GP de Miami X @SC_ESPN

"Yo no organizo nada, a mí me da cosa. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo pero quiero que sea algo natural, y que no vengan cámaras o sea algo de marketing porque me daría mucha vergüenza, quiero que sea algo natural, me encantaría conocerlo. Si sucede sucede, sino se dará en otro momento", sentenció en diálogo con ESPN.