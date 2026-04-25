El Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 frente a New England Revolution

New England Revolution ganaba en el Nu Stadium por el gol de Gil al minuto 56, pero Berterame le dio la igualdad a Inter Miami a los 76'.

En su décima presentación en la MLS 2026, el Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 como local con New England Revolution en un duelo clave por los primeros puestos de la Conferencia Este. Al no haber ganado, dejó escapar la oportunidad de trepar a la punta de su zona.

El conjunto visitante abrió el marcador en el segundo tiempo, a través del español Carles Gil, quien definió con categoría para poner en ventaja a los Revs. Sin embargo, a los 76 minutos apareció Berterame, argentino nacionalizado mexicano, para capturar un rebote tras un remate de Luis Suárez y marcar el 1-1 definitivo.

El gol de Carles Gil para el 1-0 de New England Revolution Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2048205057473097848?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOL de Carles Gil a favor de @NERevolution!



Roba la pelota y con una tranquilidad de goleador el español anota en el Nu Stadium. pic.twitter.com/sDS5DNq4OX — MLS Español (@MLSes) April 26, 2026 La jugada del empate tuvo participación argentina: Rodrigo De Paul, que fue titular en el mediocampo, filtró el pase para Luis Suárez en la acción previa al gol de Berterame. El ex Racing volvió a ser una pieza importante en la estructura de Hoyos, tanto para la salida como para la presión alta de las Garzas.

Messi, por su parte, tuvo un partido discreto. En el primer tiempo contó con algunas situaciones: un remate desde afuera del área, un tiro de esquina que casi complica a Matt Turner y otra chance tras una combinación con De Paul y Suárez, pero el arquero visitante respondió bien y le negó el gol al capitán argentino.

El gol de Berterame para el empate de Inter Miami Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2048210489721671797?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOL de @InterMiamiCF!



Germán Berterame anota su tercer gol de la temporada.



Messi RDP Suárez Berterame. pic.twitter.com/igBVMUGVlW — MLS Español (@MLSes) April 26, 2026 Además de la Pulga, el Motorcito y Berterame, también fueron titulares los argentinos Facundo Mura y Gonzalo Luján, en una formación de fuerte presencia albiceleste dentro del equipo de Hoyos. Mura jugó como carrilero derecho hasta los 75 minutos, mientras que Luján integró la línea defensiva y fue reemplazado a los 68.