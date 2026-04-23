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Con golazos de De Paul y Luis Suárez, Inter Miami derrotó 2-0 al Real Salt Lake y es escolta en la MLS

El Inter Miami de Messi venció 2-0 al Real Salt Lake por la novena jornada de la MLS y quedó a una unidad de Nashville en la Conferencia Este.

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Tras su triunfo ante Colorado Rapids, Inter Miami visita a Real Salt Lake por la MLS.

Tras su triunfo ante Colorado Rapids, Inter Miami visita a Real Salt Lake por la MLS.

X @InterMiamiCF

Inter Miami le ganó 2-0 a Real Salt Lake en el America First Field de Utah, en el marco de la novena fecha de la MLS. Fueron dos golazos que llegaron a diez minutos del final: primero Rodrigo De Paul, con un soberbio remate desde afuera del área; y luego Lucho Suárez, quien tomó la pelota de volea y la colgó de un ángulo.

El golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami

Rodrigo De Paul golazo en la MLS

Rodrigo De Paul golazo en la MLS

Luis Suárez metió una tremenda volea de zurda para el 2-0 de las Garzas

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Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Real Salt Lake vs Inter Miami

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