Con golazos de De Paul y Luis Suárez, Inter Miami derrotó 2-0 al Real Salt Lake y es escolta en la MLS
El Inter Miami de Messi venció 2-0 al Real Salt Lake por la novena jornada de la MLS y quedó a una unidad de Nashville en la Conferencia Este.
Inter Miami le ganó 2-0 a Real Salt Lake en el America First Field de Utah, en el marco de la novena fecha de la MLS. Fueron dos golazos que llegaron a diez minutos del final: primero Rodrigo De Paul, con un soberbio remate desde afuera del área; y luego Lucho Suárez, quien tomó la pelota de volea y la colgó de un ángulo.
El golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami
Luis Suárez metió una tremenda volea de zurda para el 2-0 de las Garzas
Noticia en construcción.
El minuto a minuto de Real Salt Lake vs Inter Miami