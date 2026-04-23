Con golazos de De Paul y Luis Suárez, Inter Miami derrotó 2-0 al Real Salt Lake y es escolta en la MLS

Inter Miami le ganó 2-0 a Real Salt Lake en el America First Field de Utah, en el marco de la novena fecha de la MLS. Fueron dos golazos que llegaron a diez minutos del final: primero Rodrigo De Paul, con un soberbio remate desde afuera del área; y luego Lucho Suárez, quien tomó la pelota de volea y la colgó de un ángulo.