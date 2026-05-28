En qué clubes juegan los 26 convocados de Argentina al Mundial: el que aporta 6, el que lleva 3 y los 2 del fútbol local
18 equipos alrededor del mundo aportaron futbolistas para la Selección argentina que irán en busca del bicampeonato y la cuarta estrella.
Lionel Scaloni dio a conocer este jueves por la noche la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección argentina durante el Mundial 2026. Sin grandes sorpresas más allá de las ausencias de Marcos Acuña y Franco Mastantuono, la nómina cumplió con la mayoría de las expectativas previas.
18 clubes distintos aportaron jugadores a la Scaloneta alrededor del mundo. La mayor parte, por supuesto, son de Europa, de las ligas de Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania y Portugal. Pero el fútbol argentino logró aportar dos representantes, mientras que el Brasileirao y la MLS también tuvieron sus seleccionados.
El equipo que más futbolistas aportó fue el Atlético de Madrid con 6: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Detrás aparece sorpresivamente el Olympique de Marsella con 3: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.
Por último, el otro club con convocados múltiples es el Inter Miami con 2: Rodrigo de Paul y Lionel Messi. En cuanto a la Liga Profesional argentina, los representantes serán Gonzalo Montiel, de River Plate, y Leandro Paredes, de Boca Juniors.
Los clubes de los 26 convocados de la Selección argentina
Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.
Inter Miami: Rodrigo de Paul y Lionel Messi.
Aston Villa: Emiliano Martínez.
River: Gonzalo Montiel.
Manchester United: Lisandro Martínez.
Benfica: Nicolás Otamendi.
Tottenham: Cristian Romero.
Olympique de Lyon: Nicolás Tagliafico.
Boca: Leandro Paredes.
Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios.
Chelsea: Enzo Fernández.
Liverpool: Alexis Mac Allister.
Betis: Giovani Lo Celso.
Racing de Estrasburgo: Valentín Barco.
Como 1907: Nicolás Paz.
Inter: Lautaro Martínez.
Palmeiras: José Manuel López.