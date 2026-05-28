En qué clubes juegan los 26 convocados de Argentina al Mundial: el que aporta 6, el que lleva 3 y los 2 del fútbol local

Lionel Scaloni dio a conocer este jueves por la noche la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección argentina durante el Mundial 2026 . Sin grandes sorpresas más allá de las ausencias de Marcos Acuña y Franco Mastantuono, la nómina cumplió con la mayoría de las expectativas previas.

18 clubes distintos aportaron jugadores a la Scaloneta alrededor del mundo. La mayor parte, por supuesto, son de Europa, de las ligas de Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania y Portugal. Pero el fútbol argentino logró aportar dos representantes, mientras que el Brasileirao y la MLS también tuvieron sus seleccionados.

Atlético de Madrid, el equipo que más jugadores le aportó a la Selección.

El equipo que más futbolistas aportó fue el Atlético de Madrid con 6: Juan Musso , Nahuel Molina , Thiago Almada , Nicolás González , Giuliano Simeone y Julián Álvarez . Detrás aparece sorpresivamente el Olympique de Marsella con 3: Gerónimo Rulli , Leonardo Balerdi y Facundo Medina .

Por último, el otro club con convocados múltiples es el Inter Miami con 2: Rodrigo de Paul y Lionel Messi . En cuanto a la Liga Profesional argentina, los representantes serán Gonzalo Montiel , de River Plate , y Leandro Paredes , de Boca Juniors .

Los clubes de los 26 convocados de la Selección argentina

Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli y Facundo Medina Olympique de Marsella Olympique de Marsella sorprendió al ser el segundo equipo que más jugadores le dio a Argentina. @OM_Officiel

Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

Inter Miami: Rodrigo de Paul y Lionel Messi.

Aston Villa: Emiliano Martínez.

River: Gonzalo Montiel.

Manchester United: Lisandro Martínez.

Benfica: Nicolás Otamendi.

Tottenham: Cristian Romero.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en la conferencia LPF. Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, los únicos dos representantes del fútbol argentino. @LigaAFA

Olympique de Lyon: Nicolás Tagliafico.

Boca: Leandro Paredes.

Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios.

Chelsea: Enzo Fernández.

Liverpool: Alexis Mac Allister.

Betis: Giovani Lo Celso.

Rodrigo De Paul Lionel Messi Inter Miami Atlas Con Messi y De Paul, Inter Miami metió dos jugadores. @InterMiamiCF

Racing de Estrasburgo: Valentín Barco.

Como 1907: Nicolás Paz.

Inter: Lautaro Martínez.

Palmeiras: José Manuel López.