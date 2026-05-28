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En qué clubes juegan los 26 convocados de Argentina al Mundial: el que aporta 6, el que lleva 3 y los 2 del fútbol local

18 equipos alrededor del mundo aportaron futbolistas para la Selección argentina que irán en busca del bicampeonato y la cuarta estrella.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

La Selección argentina tiene equipo para el Mundial 2026.

La Selección argentina tiene equipo para el Mundial 2026.

Fotobaires

Lionel Scaloni dio a conocer este jueves por la noche la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección argentina durante el Mundial 2026. Sin grandes sorpresas más allá de las ausencias de Marcos Acuña y Franco Mastantuono, la nómina cumplió con la mayoría de las expectativas previas.

18 clubes distintos aportaron jugadores a la Scaloneta alrededor del mundo. La mayor parte, por supuesto, son de Europa, de las ligas de Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania y Portugal. Pero el fútbol argentino logró aportar dos representantes, mientras que el Brasileirao y la MLS también tuvieron sus seleccionados.

Julián Álvarez Juan Musso Thiago Almada Atlético de Madrid
Atl&eacute;tico de Madrid, el equipo que m&aacute;s jugadores le aport&oacute; a la Selecci&oacute;n.

Atlético de Madrid, el equipo que más jugadores le aportó a la Selección.

El equipo que más futbolistas aportó fue el Atlético de Madrid con 6: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Detrás aparece sorpresivamente el Olympique de Marsella con 3: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

Por último, el otro club con convocados múltiples es el Inter Miami con 2: Rodrigo de Paul y Lionel Messi. En cuanto a la Liga Profesional argentina, los representantes serán Gonzalo Montiel, de River Plate, y Leandro Paredes, de Boca Juniors.

Los clubes de los 26 convocados de la Selección argentina

Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli y Facundo Medina Olympique de Marsella
Olympique de Marsella sorprendi&oacute; al ser el segundo equipo que m&aacute;s jugadores le dio a Argentina.

Olympique de Marsella sorprendió al ser el segundo equipo que más jugadores le dio a Argentina.

Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

Inter Miami: Rodrigo de Paul y Lionel Messi.

Aston Villa: Emiliano Martínez.

River: Gonzalo Montiel.

Manchester United: Lisandro Martínez.

Benfica: Nicolás Otamendi.

Tottenham: Cristian Romero.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes en la conferencia LPF.
Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, los &uacute;nicos dos representantes del f&uacute;tbol argentino.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, los únicos dos representantes del fútbol argentino.

Olympique de Lyon: Nicolás Tagliafico.

Boca: Leandro Paredes.

Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios.

Chelsea: Enzo Fernández.

Liverpool: Alexis Mac Allister.

Betis: Giovani Lo Celso.

Rodrigo De Paul Lionel Messi Inter Miami Atlas
Con Messi y De Paul, Inter Miami meti&oacute; dos jugadores.

Con Messi y De Paul, Inter Miami metió dos jugadores.

Racing de Estrasburgo: Valentín Barco.

Como 1907: Nicolás Paz.

Inter: Lautaro Martínez.

Palmeiras: José Manuel López.

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