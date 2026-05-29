Chevrolet lanzó la Silverado en Argentina: precios, versiones y equipamiento

Chevrolet oficializó el inicio de las operaciones comerciales de su camioneta de gran porte, disponible en las variantes Z71 Trail Boss y High Country.

Chevrolet formalizó el inicio de la comercialización en el mercado argentino de la nueva Chevrolet Silverado 2026. La camioneta de gran porte de la firma del moño expande la presencia de la marca dentro del segmento de las pick-ups de dimensiones completas, introduciendo mejoras funcionales en el área de carga, servicios de conectividad remota avanzados y una oferta estructurada en dos perfiles de usuario bien definidos.

La gama se desdobla en las variantes Z71 Trail Boss, configurada con un enfoque estético deportivo preparado para el desempeño fuera de ruta, y High Country, la cual se posiciona como la opción tope de gama orientada a maximizar el refinamiento y el confort interior.

Versatilidad en la caja de carga: El sistema de portón Multi-Flex La principal novedad funcional de la actualización 2026 se localiza en la zona posterior de la versión Z71 Trail Boss, la cual estrena el dispositivo de portón trasero Multi-Flex. Este mecanismo de mayores dimensiones reemplaza la compuerta tradicional para ofrecer cinco configuraciones operativas diferentes, optimizando las maniobras de estiba:

Apertura convencional: El portón puede destrabarse a distancia mediante el comando de la llave del vehículo, por medio de teclas dispuestas en el habitáculo o mediante el pulsador físico ubicado en la misma estructura posterior.

Fácil acceso: Permite rebatir de forma parcial el borde superior de la compuerta, un recurso que recorta la distancia física hacia el interior de la caja para simplificar la manipulación de objetos pequeños.

Paso de acceso: La sección interna del portón se despliega hacia abajo para conformar un escalón integrado que facilita el ascenso y descenso de la caja de carga, soportando un peso estático de hasta 170 kg.

Mesa auxiliar: Al abrir la sección modular superior en posición horizontal, se genera una superficie de apoyo rígida adaptada para funcionar como estación de trabajo o área de descanso.

Soporte de carga: Actúa como una barrera de contención suplementaria cuando se rebaten las hojas del portón, impidiendo el desplazamiento o la caída de objetos de gran longitud hacia el asfalto. Por su parte, la variante High Country conserva el mecanismo de compuerta trasera convencional de apertura enteriza, pero añade una cámara de monitoreo interna orientada de forma específica hacia el área de carga. Común a ambos niveles, el espacio interior dispone de 12 ganchos de sujeción fijos, puntos de iluminación con tecnología LED y un tomacorriente doméstico de 220V apto para alimentar herramientas o dispositivos eléctricos de hasta 400 vatios de potencia.

Mecánica V8 y transmisión de diez marchas En el plano mecánico, la pick-up full size mantiene sin modificaciones su tren motriz de altas prestaciones. El movimiento está a cargo de un bloque de combustión interna de ocho cilindros en disposición en V: