Los Ford Raptor T1+ participarán del Desafío Ruta 40 en Argentina

Prosiguiendo con su programa en el W2RC, Campeonato del Mundo FIA de Rally-Raid, Ford Racing participará entre los próximos días 25 y 29 de mayo en el raid Desafío Ruta 40, competición que tendrá lugar al oeste de Argentina con las ciudades de San Juan y San Rafael como núcleos de carrera.

Carlos Sainz–Daniel Oliveras (nº 225), Nani Roma–Alex Haro (nº 227) y Mitch Guthrie–Kellon Walch (nº 228) serán los tres tándem de Ford Racing que participarán en esta lejana cita, prueba que sin duda presenta todo un desafío para el equipo, que además deberá luchar contra los principales rivales que en unos meses se encontrarán en el Dakar.

Otros tres Raptor no oficiales estarán en la salida, uno de ellos incluido en el equipo M-Sport, el de los kazakos Denis Krotov–Konstantin Zhiltsov (nº 217). Los otros dos equipos privados con Raptor serán los checos Martin Prokop–Viktor Chytka (nº 221) y los holandeses Kees Koolen–Wouter Rosegaar (nº 231).

Tras el excelente resultado en el Dakar, con la segunda, tercera y quinta posiciones conseguidas, los Raptor T1+ afrontan esta nueva carrera de la temporada con toda la esperanza de lograr un buen resultado que permita avanzar en la competitividad de la mecánica, una vez resueltos los problemas experimentados a mediados de marzo en Portugal.

Preparación de los Ford Raptor T1+

La preparación técnica de los Raptor T1+ ante esta tercera carrera del mundial ha sido concienzuda en las últimas semanas. Al trabajo en la sede de M-Sport se sumó un test en Portugal y otro en Marruecos, un montón de trabajo que los pilotos y el propio equipo han llevado a cabo con mucha intensidad.

Carlos Sainz: “la de Argentina será una carrera importante para el equipo y, personalmente, también para Dani y para mí. Nuestra participación en Portugal, como todo el mundo sabe, fue muy breve y no pudimos sacar conclusiones, por lo tanto, Argentina va a ser la primera carrera que vamos a poder correr juntos. Tenemos tiempo para preparar el Dakar, pero justo ahora empieza la cuenta atrás, es por ello que estoy muy agradecido de poder empezar ya en Argentina”.

Nani Roma: “contento de regresar a Argentina, un país con una enorme pasión. En Argentina corrí el Dakar y también la Ruta 40, que gané en 2013. No será un rally fácil, en una de las etapas estaremos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, toda una prueba para los motores. Vamos preparados, tanto Carlos como Mitch como yo mismo, y por supuesto mi copiloto Alex. Después de las últimas pruebas tenemos los Raptor a punto. Haremos un shakedown en San Juan el día 23 y esperamos dejarlo todo a punto para los cinco días de competición”.

Alex Haro también da una opinión muy similar sobre esta prueba argentina: “es un rally que reúne en un espacio no excesivamente grande todo tipo de condiciones: pistas bien perfiladas y espacios prácticamente desérticos en los que la navegación será importante, sin duda será para nosotros una buena entrada en competición después del Dakar”.

El Desafío Ruta 40 en Argentina, nueva cita de los Ford Raptor T1+

Tras las verificaciones, shakedown y briefing general, el 13º Desafío Ruta 40 celebrará la ceremonia oficial de salida a última hora de la tarde del domingo 24 de mayo en San Juan. Las cinco etapas competitivas se disputarán entre el lunes 25 y el viernes 29 de mayo. La salida y la llegada estarán ubicadas en San Juan, al oeste del país, y una buena parte del núcleo de la carrera estará situado más al sur, en San Rafael (Mendoza).

En total serán 2.993 km de itinerario de los que 1.726 serán de velocidad. Habrá dos vivacs en los que se ubicará alternativamente la carrera, uno en el Autódromo San Juan Villicum, en San Juan, y el otro en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael.