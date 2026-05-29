Lancia presentó el nuevo Ypsilon Turbo 100: todos los detalles

El nuevo Lancia Ypsilon Turbo 100 fue presentado en Italia. Esta nueva versión viene con un motor turbonafta de 100 CV y una caja de cambios manual de seis velocidades. Con esta incorporación, Lancia completa su estrategia multi-energía y refuerza su atractivo para un público más amplio, sin renunciar al estilo, la comodidad y la calidad que definen el modelo.

La presentación de prensa tuvo lugar en Milán, pocos días antes de la Semana del Diseño, el evento internacional más importante dedicado al diseño. Cada año, el evento convierte a la ciudad en la capital mundial de la creatividad, atrayendo a arquitectos, diseñadores, empresas e innovadores de todo el mundo, y consolidándose como una extraordinaria muestra cultural del arte, la investigación y la excelencia italiana.

En este contexto, Lancia celebra su capacidad natural para convertir la funcionalidad en belleza y la innovación en pasión. En el escenario, junto con la CEO de Lancia, Roberta Zerbi, estaban Sara Conti y Niccolò Macii, patinadores artísticos de clase mundial.

El nuevo Ypsilon Turbo 100 se creó escuchando directamente a los clientes y analizando el mercado italiano. Un número significativo de conductores sigue prefiriendo una caja de cambios manual: una opción práctica, vinculada al control directo del vehículo y a mecánicas percibidas como simples y fiables para el uso diario.

También hay un público fiel que ha conducido el anterior Ypsilon durante años, acostumbrado a un motor de gasolina, una caja de cambios manual y una experiencia de conducción directa y sencilla. La misión del nuevo Ypsilon Turbo 100 es ofrecer esa misma facilidad de uso, pero con mucho más contenido y comodidad.

Qué motor tiene el nuevo Lancia Ypsilon

En el centro del nuevo proyecto se encuentra el motor turbo de tres cilindros y 1.199 cm3, que entrega 101 HP a 5.500 rpm y 205 Nm de par motor disponible a partir de solo 1.750 rpm. Esto se debe al turbocompresor de geometría variable, que optimiza la respuesta a bajas revoluciones y garantiza una aceleración suave y progresiva.

El rendimiento habla por sí solo: 0–100 km/h en 10,2 segundos y una velocidad máxima de 194 km/h, competitivo en el segmento y en varios casos superior a sus principales rivales.

La gama completa del Lancia Ypsilon Turbo 100

Con el nuevo Lancia Ypsilon Turbo 100, la gama incluye ahora tres trenes motrizes, en línea con la estrategia multi-energética de la marca:

• Ypsilon Hybrid, para quienes buscan eficiencia y menor consumo.

• Ypsilon Electric, cero emisiones para una movilidad urbana más sostenible.

• Ypsilon Turbo 100, naftero con cambio manual de seis velocidades para simplicidad, control y placer al volante.

El nuevo motor tiene un precio de 3.000 euros inferior al de las versiones híbridas: el nuevo Ypsilon Turbo 100 parte de 21.200 euros con IVA incluido, mientras que las versiones LX Turbo 100 y HF Line Turbo 100 tienen un precio de 24.200 euros.