Todo sobre el nuevo Mercedes-AMG GT Coupé eléctrico: carga de 600 kW y sonido V8 simulado

Mercedes -AMG formalizó la apertura del libro de pedidos y el inicio de la comercialización online y en la red de concesionarios oficiales del nuevo Mercedes-AMG GT Coupé de 4 puertas . En esta primera etapa de lanzamiento, los clientes podrán optar por dos variantes de equipamiento denominadas GT 53 y GT 63.

La introducción de este modelo coincide con las celebraciones globales de la compañía bajo la consigna "140 años de innovación", una campaña que conmemora el registro de las patentes originales de Carl Benz y Gottlieb Daimler en 1886.

Como parte de los festejos institucionales, el fabricante dispuso el inicio de una travesía transcontinental que involucra a tres unidades de la Clase S recorriendo 140 locaciones emblemáticas distribuidas en seis continentes, un despliegue que se extenderá hasta el mes de octubre.

El núcleo de innovación de este modelo radica en su tren de potencia. Por primera vez en la industria del automóvil a gran escala, se prescinde de los inducidos radiales convencionales en favor de tres motores eléctricos de flujo axial : un propulsor posicionado sobre el eje delantero y los dos restantes encargados de comandar el eje trasero de forma independiente.

Rendimiento máximo: El esquema motriz es capaz de suministrar una potencia conjunta de hasta 860 kW , el equivalente a 1.169 CV de fuerza de empuje instantánea.

Registros de aceleración: La entrega de torque vectorial le permite completar el sprint de 0 a 100 km/h en 2,1 segundos , en tanto que la maniobra de 0 a 200 km/h se resuelve en un intervalo de 6,4 segundos .

Velocidad final: El límite de fábrica se encuentra tasado en 300 km/h, condicionado a la adopción del paquete opcional de rendimiento para el conductor.

Densidad de la batería: El acumulador de alta tensión dispone de una arquitectura química de celdas específicas que priorizan los ciclos de descarga y absorción de energía de flujo continuo sobre los valores de almacenamiento estático.

Mercedes-AMG GT Coupé eléctrico Mercedes-AMG GT Coupé eléctrico Mercedes

El despliegue de ingeniería eléctrica del GT Coupé de 4 puertas se traslada también a la infraestructura de abastecimiento. El modelo introduce una plataforma de tensión adaptada para soportar una potencia de carga por corriente continua de hasta 600 kW, posicionándose como uno de los esquemas de recuperación energética más veloces del mercado automotor:

Recuperación exprés: El sistema es capaz de inyectar la energía equivalente a 460 kilómetros de autonomía en un período de 10 minutos de conexión a un surtidor de alta capacidad.

Ciclo estándar: Para completar el rango típico de reabastecimiento que va desde el 10% hasta el 80% del estado de carga de la celda (SoC), el módulo electrónico requiere un lapso neto de 11 minutos.

Con el propósito de mitigar la ausencia de estímulos mecánicos tradicionales, el departamento de ingeniería de Affalterbach desarrolló el programa de simulación activa AMGFORCE S+. Al seleccionar esta configuración de manejo, el software de control coordina los actuadores de sonido y los soportes dinámicos para reproducir la firma acústica de un bloque naftero V8 de la marca.

El control del chasis se confía al asistente digital AMG RACE ENGINEER, un módulo de software que centraliza las directrices del control de estabilidad, el reparto de torque independiente por rueda y la rigidez de los amortiguadores. Su función primordial es predecir las pérdidas de adherencia lateral en curvas cerradas para optimizar la agilidad y adaptar la respuesta del bastidor según el perfil de conducción seleccionado.

La gestión del flujo de aire se automatiza mediante el paquete tecnológico AEROKINETICS, diseñado para alternar entre posiciones de baja resistencia al avance o configuraciones de alta carga vertical en milisegundos. Dependiendo de las necesidades de guiado, el deportivo puede equipar dos placas inferiores con efecto Venturi de geometría variable situadas en los bajos del chasis o un difusor posterior activo que modifica su ángulo de inclinación para estabilizar el sector trasero a altas velocidades.