Ford recibió una distinción especial por ser la automotriz con mayor cantidad de premios en la historia del certamen, alcanzando un total de 19 galardones.

Ford es reconocida como la marca más premiada en la historia de Cesvi

Ford es reconocida como la marca más premiada en la historia de Cesvi

Ford Argentina fue reconocida como la marca con más distinciones en la historia de los premios Crash Test, organizados por CESVI Argentina (Centro de Experimentación y Seguridad Vial). El reconocimiento se entregó en una edición especial que celebró los 30 años de este organismo referente en seguridad vial y mercado automotor.

Desde el inicio de estas premiaciones, Ford recibió un total de 19 galardones, los modelos de la marca que fueron reconocidos a lo largo de los años por su superioridad en equipamiento y estructura incluyen al Mondeo, Fiesta Kinetic, Focus, Ka, Ecosport, Territory, Maverick y la nueva Ranger.

“El tiempo nos ha demostrado que nuestro incesante trabajo por promover la seguridad dio sus frutos. Cuando empezamos, era muy difícil encontrar autos con cinco apoyacabezas, airbags y ABS; hoy la mayoría de los ganadores cuenta con asistencias a la conducción y recibieron altas puntuaciones en crash test de alta velocidad”, comentó Marcelo Aiello, Gerente General de CESVI Argentina.

Ford es reconocida como la marca más premiada en la historia de Cesvi Ford es reconocida como la marca más premiada en la historia de Cesvi Evaluación Técnica

El Índice de Seguridad (IS) desarrollado por CESVI determina el nivel de equipamiento de cada vehículo mediante un análisis exhaustivo en sus laboratorios. El sistema de puntuación contempla 225 ítems ponderados que analizan integralmente tanto la seguridad activa como la pasiva.