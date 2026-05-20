Ford anuncia el lanzamiento de la Transit City en Sudamérica

Se trata de una nueva van eléctrica de Ford que llegará a los mercados de la región hacia el segundo semestre de 2026.

Ford Pro continúa invirtiendo en la ampliación y diversificación de su oferta de vehículos. Luego de presentar las nuevas versiones de trabajo de la Ranger con cabina simple, chasis y cabina doble con opción automática, anuncia el lanzamiento de un nuevo producto: la Transit City, una van eléctrica que llegará a los mercados de Sudamérica hacia fines de 2026.

Anunciada de forma casi simultánea con Europa, la Transit City tiene las dimensiones y la configuración adecuadas para los transportistas que buscan una solución de movilidad sustentable y de alta eficiencia, lo que se traduce en una rentable transición hacia una flota libre de emisiones.

Características de la Ford Transit City Ford Transit City Ford Transit City

Siguiendo la tradición de Ford, líder en vehículos comerciales desde hace 45 años en Estados Unidos y desde hace diez años en Europa, la nueva van fue probada bajo los estándares más rigurosos para ofrecer también gran robustez y durabilidad. Fue desarrollada para ser una herramienta de trabajo completa, que apuesta por el bajo costo operativo para maximizar la eficiencia de las flotas.

“La Transit City forma parte de nuestra estrategia de ofrecer poder de elección a nuestros clientes, con el portafolio más completo del segmento que le permita encontrar el vehículo ideal para optimizar los resultados de su negocio”, dijo Guillermo Lastra, director de Vehículos Comerciales de Ford América Latina. “Este es un producto global que incorpora toda la experiencia de nuestra marca para quienes buscan liderar la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente en los centros urbanos”.