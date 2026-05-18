Renault Niagara: el nombre de la pick-up robusta y versátil fabricada en Argentina

Renault ha revelado el nombre de su futura pick-up , un vehículo espacioso y cómodo, de diseño robusto y tecnología de avanzada: Niagara. Este vehículo forma parte del plan estratégico de FutuREady, continuando con una ofensiva de productos que incluye el lanzamiento de 14 nuevos modelos fuera de Europa hasta 2030.

América Latina es una región estratégica para Renault Group. Con el lanzamiento de esta nueva pick-up , Renault intensifica su oferta de productos, basándose en los recientes lanzamientos de Boreal, Koleos y Kardian.

“Estamos emocionados de presentar Renault Niagara en Argentina en septiembre. Esta nueva pick-up consolida nuestra gama Renault en los países de América Latina. Versátil, espaciosa y cómoda con un diseño sólido, esta pick-up viene a satisfacer las necesidades de nuestros clientes finales y profesionales”, destacó Jan Ptacek, Vicepresidente de Renault Brand LCVBusiness Unit

Renault Niagara se producirá en la Fábrica Santa Isabel en Córdoba, Argentina. Previsto para ser presentado el próximo 10 de septiembre, estará disponible en América Latina a finales de 2026.

Sylvia dos Santos, Head of Naming Strategy de la División Global de Marketing de Renault, explicó por qué la marca eligió el nombre Niagara:

“El nombre Niagara es de origen nativo americano. Se refiere al poderoso sonido del agua y a la inmensidad de la tierra. Sugiere la grandeza, el poder y la robustez de los elementos, al tiempo que nos invita a explorar la grandeza de la naturaleza. Transmite la promesa de un vehículo diseñado tanto para el uso diario como para viajes fuera de casa”.