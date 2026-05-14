Renault apuesta fuerte en Argentina con un nuevo modelo lleno de tecnología y diseño

El nuevo vehículo de Renault que quiere cambiar el mercado de los SUV en Argentina. Renault presentó este nuevo modelo.

La batalla por los SUV medianos en Argentina sumó un nuevo jugador fuerte. Renault lanzó el nuevo Renault Boreal, un modelo importado desde Brasil que llega con más tecnología, diseño renovado y una apuesta fuerte en uno de los segmentos más competitivos del país. La marca francesa busca ganar terreno.

El nuevo Renault Boreal llega con tecnología, financiación y diseño renovado El Boreal se posiciona por encima del Renault Kardian y la Renault Duster dentro de la gama local. El lanzamiento oficial se realizó durante la gira de Ricky Martin en Buenos Aires, una estrategia con la que Renault buscó acercar el modelo a más público en distintas ciudades argentinas.

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Según información publicada por medios especializados, el SUV fue desarrollado sobre la plataforma RGMP y apunta directo a competir contra el Toyota Corolla Cross, el Volkswagen Taos y el Jeep Compass.

Uno de los puntos más fuertes del Boreal es el equipamiento. El vehículo suma tablero digital de 10 pulgadas, pantalla multimedia OpenR con servicios de Google integrados, cargador inalámbrico y asistencias avanzadas de conducción. También ofrece frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y cámara 360° en las versiones más equipadas.