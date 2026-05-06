Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud: el regreso del espíritu descapotable
Renault lanzó la versión Plein Sud de su nuevo R4 eléctrico, destacando un techo corredizo de lona que rinde homenaje al clásico descapotable de la década del 60.
El nombre Plein Sud evoca directamente al Renault 4 original en su versión Plein Air, aquel icónico modelo descapotable que prescindía de puertas y techo. Esta nueva variante del Renault 4 E-Tech eléctrico retoma esa filosofía de libertad permitiendo viajar al descubierto mediante un techo eléctrico corredizo de lona.
Esta versión ya se encuentra disponible para pedidos, con opciones en colores bitono o negro brillante. Los precios para el mercado europeo parten desde los 31.550 euros para el acabado techno y desde los 33.550 euros para el nivel iconic.
Un techo de lona diseñado para la eficiencia
A diferencia de otras adaptaciones, el vehículo fue proyectado desde su origen para integrar este techo de lona, lo que garantiza que no se vean afectadas sus características principales:
Superficie de apertura: Se eliminaron las barras de techo para maximizar el área descubierta, integrando la antena directamente en la luneta trasera.
Dimensiones interiores: La altura libre al techo se mantiene prácticamente inalterada, ofreciendo 906 mm en las plazas delanteras y 813 mm en las traseras.
Apertura generosa: El techo alcanza una longitud de 92 cm y un ancho de 80 cm, permitiendo que incluso los pasajeros de la fila posterior disfruten de la vista al cielo.
El mecanismo puede accionarse mediante un botón ubicado cerca del espejo retrovisor, desde la llave o a través de comandos de voz con el asistente virtual de la marca.
Acústica optimizada y reducción de peso
En colaboración con especialistas como Webasto y Haartz, Renault logró un techo con propiedades acústicas y de hermeticidad superiores:
Materiales livianos: Los elementos estructurales son de plástico en lugar de metal, y la tela se pliega en tres secciones, lo que reduce el peso total y mejora la eficiencia energética.
Aislamiento sonoro: El espesor de la tela garantiza silencio con el techo cerrado, mientras que un deflector automático reduce el ruido del viento cuando se circula a cielo abierto.
Más seguridad y mejoras en el tiempo de carga
Toda la gama del Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora actualizaciones tecnológicas que refuerzan la seguridad y la funcionalidad diaria:
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Vigilancia del conductor: Una cámara interior detecta signos de fatiga o distracción, influyendo en la calificación de seguridad del trayecto.
Asistentes avanzados: Incluye parada de emergencia automática si el conductor no retoma el control del volante y un asistente de conducción ecológica predictivo que analiza el mapa para sugerir cuándo soltar el acelerador.
Carga en climas fríos: Un nuevo sistema de preacondicionamiento de la batería optimiza los tiempos de carga en temperaturas bajas. Por ejemplo, en condiciones de frío extremo, el tiempo de carga del 15% al 80% puede reducirse de 1 hora y 45 minutos a solo 1 hora y 10 minutos.