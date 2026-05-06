Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud: el regreso del espíritu descapotable

Renault lanzó la versión Plein Sud de su nuevo R4 eléctrico, destacando un techo corredizo de lona que rinde homenaje al clásico descapotable de la década del 60.

El nombre Plein Sud evoca directamente al Renault 4 original en su versión Plein Air, aquel icónico modelo descapotable que prescindía de puertas y techo. Esta nueva variante del Renault 4 E-Tech eléctrico retoma esa filosofía de libertad permitiendo viajar al descubierto mediante un techo eléctrico corredizo de lona.

Esta versión ya se encuentra disponible para pedidos, con opciones en colores bitono o negro brillante. Los precios para el mercado europeo parten desde los 31.550 euros para el acabado techno y desde los 33.550 euros para el nivel iconic.

Un techo de lona diseñado para la eficiencia A diferencia de otras adaptaciones, el vehículo fue proyectado desde su origen para integrar este techo de lona, lo que garantiza que no se vean afectadas sus características principales:

Superficie de apertura: Se eliminaron las barras de techo para maximizar el área descubierta, integrando la antena directamente en la luneta trasera.

Dimensiones interiores: La altura libre al techo se mantiene prácticamente inalterada, ofreciendo 906 mm en las plazas delanteras y 813 mm en las traseras.

Apertura generosa: El techo alcanza una longitud de 92 cm y un ancho de 80 cm, permitiendo que incluso los pasajeros de la fila posterior disfruten de la vista al cielo. El mecanismo puede accionarse mediante un botón ubicado cerca del espejo retrovisor, desde la llave o a través de comandos de voz con el asistente virtual de la marca.

Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud Renault 4 E-Tech eléctrico Plein Sud Renault Acústica optimizada y reducción de peso En colaboración con especialistas como Webasto y Haartz, Renault logró un techo con propiedades acústicas y de hermeticidad superiores: