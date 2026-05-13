El roedor que transmite el hantavirus y preocupa en Argentina: así actúa el virus Andes

Silencioso y peligroso. El hantavirus volvió a generar alarma en Argentina tras la muerte de tres turistas que viajaban en un crucero y que habían contraído el virus Andes, la variante que circula en el país y que tiene una característica que inquieta a los médicos : puede transmitirse entre personas. Todo comienza con un pequeño roedor que habita zonas rurales y boscosas.

El principal portador del hantavirus en Argentina es el ratón colilargo, un pequeño roedor silvestre de color marrón y cola extensa. Vive en áreas de la Patagonia, el sur de Buenos Aires y regiones cordilleranas. El animal no se enferma, pero elimina el virus a través de la saliva, la orina y las heces.

Las personas se contagian al respirar partículas contaminadas que quedan en el aire. Esto suele ocurrir al limpiar galpones cerrados, mover leña acumulada o ingresar a sitios con presencia de roedores. También hay riesgo al acampar en zonas agrestes sin cuidados básicos.

El virus Andes es la cepa que más preocupa en Argentina y Chile. A diferencia de otros hantavirus del continente, esta variante sí logró propagarse entre humanos. Ese dato quedó expuesto en varios brotes registrados en la Patagonia durante los últimos años.

Hantavirus

Virus Andes: la variante que alarma a los médicos

Los síntomas comienzan como una gripe fuerte. Hay fiebre alta, dolor muscular, cansancio y malestar general. En pocos días, el cuadro avanza hacia problemas respiratorios severos. Muchos pacientes necesitan internación urgente.

Según datos sanitarios argentinos, la tasa de mortalidad del hantavirus ronda entre el 30% y el 40%. Por eso, el diagnóstico rápido resulta vital. El contacto estrecho con personas infectadas también obliga a controles y aislamiento en algunos casos.

Los especialistas recomiendan ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos, usar lavandina diluida y evitar levantar polvo. También aconsejan sellar viviendas y mantener alimentos lejos del alcance de roedores.