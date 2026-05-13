Los alimentos que nunca deberías comer si sufres artritis, según especialistas

El dolor no aparece solo. La alimentación tiene un fuerte impacto en las personas que sufren artritis y algunos productos muy comunes ayudan a aumentar la inflamación del cuerpo. Médicos y especialistas en nutrición advierten que ciertos alimentos agravan el dolor , la rigidez y la hinchazón en las articulaciones . Por eso, cada vez más pacientes revisan qué consumen a diario.

Uno de los principales enemigos son los ultraprocesados. Embutidos, snacks, comidas congeladas y productos industriales contienen grasas, sodio y aditivos asociados con procesos inflamatorios. El exceso de estos alimentos también se relaciona con aumento de peso, algo que genera más presión sobre las articulaciones.

Los alimentos ultraprocesados podrían ser dañinos para el cerebro. Foto: Shutterstock

Los alimentos ultraprocesados podrían ser dañinos para el cerebro. Foto: Shutterstock

Las bebidas azucaradas también figuran entre los productos menos recomendados. Gaseosas, jugos artificiales y bebidas energéticas elevan los niveles de azúcar en sangre y favorecen la inflamación. Algunos estudios observaron una relación entre el consumo frecuente de azúcar y un aumento del dolor articular.

Otro grupo señalado por especialistas son las frituras y las grasas trans. Papas fritas, comida rápida y productos de panadería industrial contienen compuestos que afectan al organismo y empeoran cuadros inflamatorios. Lo mismo ocurre con el exceso de alcohol, vinculado con brotes de dolor en algunos pacientes.

Baja en el consumo de productos panificados. Foto: Archivo Productos panificados. Foto: Archivo

Las carnes procesadas también generan preocupación. Salchichas, hamburguesas industriales y fiambres aportan sustancias inflamatorias que afectan a personas con artritis reumatoide y otros trastornos articulares.

Qué recomiendan los especialistas para aliviar síntomas

Los médicos destacan que no existe una dieta única para todos los pacientes. Sin embargo, muchas personas reportan mejoras cuando reducen azúcar, frituras y alimentos industriales.

En cambio, suelen recomendar frutas, verduras, pescado, aceite de oliva, frutos secos y legumbres. Estos alimentos aportan antioxidantes y grasas saludables asociadas con menor inflamación.