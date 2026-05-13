Netflix estrenó un thriller mexicano que tiene capítulos de 8 minutos y es imposible dejar de verlo

Netflix renueva su catálogo con una nueva serie maratoneable para adultos. Entre padre e hijo es un thriller erótico mexicano que destaca por su formato transgresor de microdramas e historia subida de tono.

La historia sigue a Bárbara, una abogada exitosa comprometida con Álvaro. Durante una visita a la casa de la familia de su prometido, desata una tracción pasional e irresistible hacia Iker, su futuro hijastro. Esto fractura los límites morales formando un triángulo amoroso que se mezcla con un crimen.

La muerte de Fernanda, madre de Iker, fue misteriosa y Bárbara es apuntada como una sospechosa involucrada.

La crítica especializada destaca a este estreno por su formato innovador. Al ser una microserie filmada en formato horizontal con alta calidad cinematográfica, abre abanico de oportunidades para otras producciones. Además, al tener episodios tan cortos, la narrativa va directo al grano y mantiene la tensión constante.

entre padre e hijo netflix La serie que acaba de llegar a Netflix. Archivo

Asimismo, los especialistas alaban principalmente la precisión de las actuaciones del elenco central, especialmente a Pamela Almanza, y el guion de Pablo Illanes para atrapar a los espectadores en pocos minutos.

Entre padre e hijo es una serie ideal para maratonear porque está compuesta por 20 episodios de 8 a 10 minutos cada uno. Puedes ver la temporada completa en aproximadamente tres horas, lo que la convierte en una opción rápida, intensa y adictiva para consumir de un solo tirón.

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