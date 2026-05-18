DGR Buenos Aires 2026, un paseo distinguido con estilo y propósito

Este domingo 17 de mayo se vivió en Buenos Aires una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) 2026 , el evento solidario de motos más elegante del mundo que, simultáneamente en más de mil ciudades, reúne a miles de motociclistas vestidos con estilo clásico para concientizar sobre la salud mental masculina y recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata.

A diferencia de años anteriores, donde la convocatoria principal se realizaba en la Facultad de Derecho, este 2026 el punto de encuentro fue el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires , un escenario icónico que sumó un marco aún más especial a la jornada. La respuesta de la comunidad fue excelente, con una muy buena convocatoria que superó los 1.800 riders registrados solo en la capital (y miles más en todo el país), demostrando una vez más el fuerte arraigo del DGR en Argentina.

La caravana fue un ejemplo de orden y civismo: cientos de motos clásicas, neo-retro y modernas desfilaron por las calles porteñas con elegancia, respeto y sin incidentes, visibilizando la causa de manera impecable. Pilotos y acompañantes, muchos con atuendos dapper (trajes, chalecos, sombreros y guantes), transformaron la ciudad en una gran pasarela sobre dos ruedas.

Para esta edición tuve el placer de realizar todo el recorrido a bordo de la flamante Royal Enfield GRR 450 , la nueva scrambler de la marca india que representa el regreso del verdadero espíritu naked.

Esta moto se destaca por su agilidad, bajo peso y una diversión de manejo adictiva, características ideales para moverse en el tráfico urbano de Buenos Aires y disfrutar al máximo una caravana como la del DGR. Con su motor Sherpa monocilíndrico de 452 cc refrigerado por líquido, entrega 40 CV a 8.000 rpm y 40 Nm de par a 5.500 rpm, ofreciendo un empuje fuerte desde bajas vueltas, respuesta inmediata y ese característico “rugido” de un cilindro que enamora a los entusiastas.

Su chasis ágil, con horquilla telescópica de 43 mm adelante y monoamortiguador atrás, combinado con un peso en orden de marcha cercano a los 184, hace que la GRR 450 se sienta liviana, intuitiva y muy fácil de colocar en las curvas o al filtrarse en el tránsito. La posición de manejo erguida, el asiento accesible y los frenos con ABS de doble canal dan confianza en todo momento. Además, cuenta con pantalla TFT de 4” con conectividad, modos de conducción (Performance y Eco) y detalles de diseño puro, sin plásticos innecesarios: una naked atlética, con líneas limpias y personalidad propia.

Durante la caravana, la GRR 450 brilló: ágil para seguir el ritmo del grupo, cómoda en las paradas y con suficiente punch para disfrutar los tramos más fluidos. En una jornada donde el foco está en el estilo y la causa, esta moto demostró que se puede rodar con clase, diversión y sin esfuerzo. El DGR no es solo un paseo: es comunidad, conciencia y pasión por las dos ruedas.