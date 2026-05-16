Se viene la lluvia en Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y cómo estará el domingo

El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires comienza con lluvias y temperaturas de hasta 17°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Malas noticias para los que tenían planes al aire libre este sábado: se vienen las lluvias el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este fin de semana comenzó nublado pero se verá afectado en su mayor parte por precipitaciones.

Esto estará acompañado por una temperatura típica de este otoño. La mínima es de 9°C, y la máxima de 17°C.

A qué hora llueve en Buenos Aires Según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en horas de la tarde se darán las primeras lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, por lo que es baja. Mientras tanto, a la noche se esperan lloviznas, con el mismo porcentaje de chances.